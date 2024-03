O lisboeta BAHR é agora recomendado pelo Guia Michelin (e tem novos pratos)

O BAHR & Terrace, restaurante chefiado por Nuno Dinis no quinto andar do Bairro Alto Hotel, em Lisboa, entrou para a lista de restaurantes recomendados pelo Guia Michelin. A “Evasões” conversou com o chef e avança agora quais são os pratos especiais de almoço, do mês de março.



No rescaldo da primeira gala exclusivamente portuguesa do Guia Michelin, para 2024, Nuno Dinis e a sua equipa só têm motivos para estarem satisfeitos. O restaurante e terraço BAHR, situado no quinto piso do Bairro Alto Hotel, no Chiado, em Lisboa, entrou pela primeira vez para o Guia Michelin, como um dos 21 novos restaurantes recomendados pelo guia vermelho em Portugal.

A recomendação vem premiar o trabalho que o chef Nuno Dinis tem desenvolvido na cozinha, desde a saída do chef executivo Bruno Rocha, no último trimestre do ano passado. “Nunca foi nossa intenção haver uma disrupção. Aquilo que temos vindo a fazer é pegar no histórico que temos e dar-lhe continuidade, introduzindo, naturalmente, outros pormenores e o meu cunho pessoal”, revelou o chef à “Evasões”.

O mesmo é dizer que a essência do BAHR & Terrace se mantém intacta, com enfoque nos produtos e receituário portugueses, trabalhados de diferentes maneiras consoante, também, o momento. Enquanto ao jantar o menu é mais “concetual e criativo”, com a a aplicação de técnicas de cozinha japonesas, ao almoço o diapasão afina pela portugalidade e pela chamada cozinha de conforto.

É nesse âmbito que o restaurante divulga, desde o final de agosto de 2023, o menu “Especiais do Mês”, que veio substituir o “Menu de Mercado” com três opções para os almoços executivos. “Quando um prato estava afinado ao fim de uma semana, terminava. Desta forma, mensal, conseguimos também aliviar a carga sobre a equipa”, explica Nuno Dinis, revelando os pratos do mês de março.

Depois de, em fevereiro, ter proposto choco frito e maionese de chimichurri como entrada, dourada corada com caril de espelta e bochecha de novilho e jardineira de legumes (ambos como pratos principais), Nuno Dinis e a sua equipa preparam-se para servir, durante o novo mês, ervilhas com ovos escalfados e enchidos, arroz de espargos com alho francês grelhado, e massada de peixe (robalo, dourada, pregado ou garoupa) e mexilhão.

Cada uma das sugestões do menu “Especiais do Mês” (com valores unitários) faz-se acompanhar de uma sugestão de harmonização, à responsabilidade dos sommeliers Willian Botignon e David Rosa (head sommelier). A carta de vinhos, essa, inclui vinhos com pouca intervenção e outros mais clássicos, de várias regiões do país e alguns além-fronteiras, no total de mais de 100 referências entre vinhos tranquilos, fortificados, espumantes e champanhes.

Os clientes, em todo o caso, são livres de conjugar os pratos do mês com qualquer outro da carta de almoço, onde contam, por exemplo, tosta de percebes fumados; lula dos Açores grelhada com feijão verde, grelos e algas; e arroz de carabineiros. As sobremesas, à semelhança do que acontece com toda a doçaria desenvolvida no Bairro Alto Hotel, são confecionadas em conjunto com a chef pasteleira Maria Ramos.

O BAHR & Terrace permite observar o bulício no interior da cozinha a muito curta distância, e admirar a decoração marcada pelo estilo contemporâneo, onde sobressaem materiais como o latão, o mármore, a madeira e o cimento. O mobiliário de design contempla algumas peças vintage, dos bancos de Valentin Loellmann às cadeiras do designer brasileiro Jader Almeida.

BAHR & Terrace

Torel Palace Lisbon, Rua Câmara Pestana, 45

Tel.: 213 408 253

Das 07h30 às 11h30, das 12h30 às 15h30 e das 19h às 00h.

Brunch, das 13h às 16h (aos fins-de-semana e feriados)