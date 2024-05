Equipa do premiado Red Frog vai abrir um novo bar em Lisboa

Os responsáveis do bar “speakeasy” Red Frog - que conta com um palmarés de prémios nacionais e internacionais na área da coquetelaria e tem espaço fixo na Praça da Alegria - preparam-se para abrir, em breve, um novo bar de cocktails de autor, no Chiado.



Muito em breve, Lisboa contará com um novo bar de cocktails no Chiado, mais precisamente no espaço do 18.68 Cocktail Bar, o gastrobar aberto num dos pisos térreos do Bairro Alto Hotel no verão de 2022. O novo espaço será gerido por Emanuel Minez e Paulo Gomes, a dupla por trás do bar “speakeasy” Red Frog e do bar Monkey Mash, ambos na Praça da Alegria.

“O Bairro Alto Hotel é sinónimo de qualidade e prestígio internacional, o Chiado é uma das zonas mais emblemáticas e movimentadas da cidade, e por estas razões vemos esta parceria como uma boa aposta para um próximo passo para o Red Frog, e uma boa forma de dar resposta à elevada procura que o Red Frog tem”, justificam os sócios em comunicado.

Ao que a Evasões apurou, tratar-se-á de um bar diferente do atual Red Frog, pelo que o 18.68 Cocktail Bar irá mudar de nome. Emanuel Minez e Paulo Gomes prometem ainda que o novo espaço será mais um local privilegiado para mostrar o trabalho que têm vindo a desenvolver na área da mixologia – e que, de resto, lhes valeu um lugar na lista “The World’s 50 Best Bars”.

Em comunicado lançado segunda-feira, 06 de maio, é tornado público que o Bairro Alto Hotel cederá o espaço ao novo negócio dos donos do Red Frog. Ainda não são conhecidos mais pormenores acerca do conceito nem sobre o tipo de oferta do novo espaço do Bairro Alto Hotel. O Red Frog e o Monkey Mash situam-se na Praça da Alegria, na Avenida da Liberdade.

18.68

Largo Barão Quintela, 12 (Chiado)

Bairro Alto Hotel

Red Frog

Praça da Alegria, 66B (Avenida)

De terça a sábado, das 18h às 02h.