Mortágua: as novidades do Montebelo Aguieira, um resort de luxo junto à barragem

Desportos náuticos, passeios de barco e de bicicleta, entre outras atividades, fazem do Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, em Mortágua, destino ideal para famílias, mas não só. Neste cinco estrelas, que agora é “dog-friendly”, a oferta continua a crescer.

Junto à Barragem da Aguieira, em Mortágua, ergue-se o Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, aldeamento turístico de cinco estrelas que vem sendo renovado. Tudo começou com ruas munidas de casas e apartamentos de diversas tipologias, com direito a garagem e, no caso das villas, piscina privativa. Essa oferta mantém-se e tem conhecido atualizações, só que agora existem mais possibilidades a considerar.

Há cerca de um ano, foi inaugurada uma vertente de hotel, com 58 quartos virados para o espelho de água da albufeira. No cimo, fica o rooftop, onde deverá nascer um bar panorâmico ainda neste verão. Vale a pena subir para apreciar a vista, quer se opte pelos novos quartos e suites (com kitchenette, e alguns deles comunicantes), pelos apartamentos (de T1 a T3) ou pelas villas (V4).

O leque cada vez mais alargado de opções, as valências do espaço e a paisagem em que se insere fazem dele destino ideal para famílias e grupos de amigos, mas não só, explica o diretor, Filipe Loureiro. O Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa também acolhe eventos particulares e corporativos (tem centro de conferências e salas de reuniões), bem como retiros desportivos (a marina permite a prática de desportos náuticos).

A água está presente, de resto, em muitas das atividades de lazer disponibilizadas. Os hóspedes, além de terem acesso a duas piscinas (interior e exterior), podem, por estes dias, andar de moto de água ou de caiaque, fazer stand up paddle e passear de barco pela albufeira, onde ecoam memórias da Foz do Dão, aldeia submersa devido à construção da barragem. A partir de junho, e dependendo das condições meteorológicas, acrescenta-se à lista vela, esqui aquático e mais. Acessíveis durante todo o ano estão as caminhadas e os passeios de bicicleta – a Ecopista do Dão e a Ecovia do Mondego unem-se ali.





Já as crianças dispõem de parque infantil e de um kids club que, entre julho e setembro, passa a ter atividades orientadas por monitores. E, para que nenhum membro da família fique de fora, o resort virou dog-friendly: cães com mais de três meses e peso até 20 quilos podem ficar em algumas das unidades de alojamento, mediante o cumprimento de certas regras, sendo-lhe providenciados cobertor, cama, comedouro, bebedouro e sacos higiénicos. Na hora de recuperar energias, tanto ajuda um tratamento de spa como um prato de aconchego. O arroz de cabrito é presença habitual na ementa do restaurante, focado na cozinha contemporânea, sem prescindir dos sabores da região. E ainda se ouve cantar os pássaros.

Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa

Vale da Aguieira, Mortágua

Tel.: 231 927 060

Preços: quartos duplos desde 122 euros (com pequeno-almoço); apartamentos desde 140 euros (T1, com pequeno-almoço); “villas” desde 563 euros (V4, com pequeno-almoço).