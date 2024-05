Música ao vivo, cocktails e petiscos no “rooftop” do Hilton Garden Inn Évora 

No dia 15 de maio, quarta-feira, o Hilton Garden Inn Évora volta a abrir as portas do seu "rooftop". Nesta nova temporada de verão, haverá com "happy hours", música ao vivo aos fins de semana e também se apresenta uma nova carta de bebidas e de snacks, bem como pratos regionais alentejanos.

Na abertura, entre as 19.30 e as 22 horas, servem-se tibornas de bochecha de porco (12 euros), plumas de porco preto alentejano (18 euros) e ovos rotos abrilhantados com presunto alentejano (12 euros). Para os apreciadores dos sabores do mar, a oferta passa por um arroz caldoso de marisco (25 euros) e pelo tradicional polvo à lagareiro (18 euros). O linguini com legumes e cogumelos boletus (16 euros) é a proposta vegetariana.

A partir das 22 horas estão disponíveis snacks e sanduíches para partilhar. Nachos com carne de porco estufada (12 euros), tiras de frango fritas, acompanhadas com maionese de sweet chilli (13 euros), salada César (13 euros), gaspacho andaluz (11 euros), ou o panini de presunto com manteiga de alho, queijo da ilha e rúcula (14 euros) são algumas das opções.

O Hilton Garden Inn Évora aposta numa oferta de cocktails de assinatura: Évora secrets (8 euros), com vodka, batido de coco, granadina e sumo de laranja, Spring top (8 euros), composto por triple seco, sumo de laranja, granadina e gin como protagonista, e o Cool breeze (8 euros), à base de vodka, aperol, granadina e clara de ovo são apenas alguns exemplos disponíveis. Os clássicos também marcam presença na carta dedicada às bebidas, como o Mojito (9 euros), a Margarita (9 euros) ou o Moscow mule (12 euros). Como opções não alcoólicas, sugerem-se o Rail spliter (7 euros), com sumo de limão, açúcar e ginger ale, o Virgin colada (7 euros), com sumo de ananás e batido de coco ou o Shirley Temple (7 euros), com ginger ale, cerejas e granadina.

As “happy hours” acontecem diariamente entre 19 e as 20.30 horas, onde há uma oferta especial que pode ir até 50% de desconto na compra de uma bebida.