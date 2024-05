Evasões à sexta: um roteiro pelos sabores da Madeira

Confira a capa e os destaques do suplemento Evasões que chega às bancas esta sexta-feira no Jornal de Notícias e no Diário de Notícias.

Tema de capa

Fizemos uma viagem pela Madeira de Octávio Freitas. A ilha que o inspira e a homenagem que lhe presta no Desarma, onde conquistou este ano a sua primeira estrela Michelin. Um roteiro de sabores, da cana-de-açúcar à cozinha do chef, com cocktails de rum, sopa de trigo, gaiado, lapas e espetadas pelo meio.

Passear

O Centro de Artes Náuticas, em Vila do Conde, reúne quatro espaços onde se pode aprender, na teoria e na prática, a tradição marítima da cidade. Uma nau moderna aponta o caminho.

Novidades

A família Lestuzzi mudou-se para o Porto, onde fez nascer a Vila Camélia, misto de restaurante e alojamento. Da cozinha encarrega-se Enrico, com uma estrela Michelin no currículo, dos seus tempos de chef em Estrasburgo.

Restaurantes

Com o conceito validado no Rio de Janeiro, o chef Nelson Soares levou para a baía de Cascais o Sult – “fome” em dinamarquês -, propondo uma abordagem contemporânea à cozinha italiana.

Ficar

Casados há duas décadas, Rui Gomes e Elisabete Nascimento deixaram os empregos na área dos equipamentos tecnológicos para se dedicarem a servir os outros. O resultado está agora à vista no novo capítulo da Quinta de Cabanas Douro Country House, em Marco de Canaveses.