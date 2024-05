Hard Rock Cafe Porto lança hambúrguer inspirado no caldo verde

“Invicta Stack”, assim se chama a criação do chef Evandro Rebelo, é apresentada ao público esta segunda-feira, 13 de maio, às 17h, no Hard Rock Cafe Porto. A loja/restaurante de Lisboa também criou um hambúrguer próprio e ambos concorrem ao “Hard Rock World Burger Tour 2024”, que elege o melhor hambúrguer do mundo.





Esta segunda-feira, o Hard Rock Cafe Porto apresenta ao público o “Invicta Stack”, um hambúrguer criado pelo chef Evandro Rabelo para concorrer à competição internacional “Hard Rock World Burger Tour 2024”, que procurará eleger “o melhor hambúrguer do mundo”, entre 150 hambúrgueres.

A novidade é inspirada na tradicional sopa de caldo verde e traduz-se num hambúrguer composto por pão brioche, carne de vaca grelhada, queijo suíço, bacon, couve galega crocante e batata rosti. O prato vai estar no menu até ao dia 22 de maio, em exclusivo, no Hard Rock Cafe Porto, localizado junto à Avenida dos Aliados.

Já o Hard Rock Cafe Lisboa entendeu concorrer com o “Hot Apple Burger”, uma criação do chef Chakra composta por pão de hambúrguer, aioli de chipotle, alface rúcula, tomate, hambúrguer de carne de vaca grelhada, molho de maçã, queijo brie e cebola crocante. Vai estar disponível na carta até dia 17 de maio.

Ambos os hambúrgueres concorrem ao “Hard Rock World Burger Tour 2024”, que apurará os cinco melhores a partir dos dez hambúrgueres “mais populares”, isto é, aqueles que registarem mais vendas, em 150 Hard Rock Cafes distribuídos por todo o Mundo.