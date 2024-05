Herdade da Barrosinha, em Alcácer, recria romaria do século XVIII

Este fim de semana, a Herdade da Barrosinha, em Alcácer do Sal, vai recriar a romaria à capela de Nossa Senhora da Conceição, que se acredita ser anterior a 1758. Pretexto para ter criado, também, um programa especial de estada com momentos ligados ao vinho e gastronomia alentejanos.





A Herdade da Barrosinha – propriedade agrícola e agroflorestal fundada em 1947 em Alcácer do Sal – quer que todos os caminhos sigam até à ermida de Nossa Senhora da Conceição, entre os dias 17 e 19 de maio. A capela, uma das duas situadas no interior da herdade, será palco de uma recriação da romaria em honra daquela figura religiosa, que se crê ser anterior a 1758, e que antigamente era motivo de ajuntamento de centenas de crentes da região.

Segundo informação disponibilizada pela Herdade da Barrosinha, a ermida foi fundada pelo soldado Manoel Marques em 1681 “que, cansado da Guerra da Restauração (1640-1668), se retirou dos horrores do mundo e começou a percorrer a serra da Maceira em busca de paz e revelação espiritual, em devoção a Nossa Senhora”. “Aí descobriu um sítio que lhe agradou, edificando uma ermida com o orago dedicado a Nossa Senhora da Conceição”.

Segundo foi apurado nas memórias paroquiais escritas em 1758 pelo padre Bernardo de Faria Passanha, “a ermida era na época denominada de Virgem Senhora Nossa com o título de Conceição”. A devoção a este ermitério ganhou expressão de tal forma entre os alcacerenses que “passou a receber, uma vez por ano, uma festa de romaria a que afluíam crentes das redondezas”, lê-se ainda. O hotel preparou um programa especial para manter esse legado.

Na sexta-feira, 17, os hóspedes que optarem por reservar o pacote especial serão recebidos com “um ritual de boas-vindas”, seguindo-se uma visita à adega e uma prova dos vinhos ali produzidos. À noite, haverá um jantar (com entradas, prato de peixe, prato de carne e sobremesa, com vinhos) também na adega. O valor é de 40 euros/pessoa e os interessados deverão fazer reserva prévia.

Sábado, 18, depois do pequeno-almoço terá lugar a romaria propriamente dita, rematada por um almoço que a organização espera estender-se até ao final da tarde. Na esplanada da taberna – outro dos espaços recuperados na herdade – haverá um “convívio com as gentes locais” e animação musical.

A 19 de Maio, domingo, último dia do programa, os hóspedes poderão explorar a envolvente da Herdade da Barrosinha de bicicleta eléctrica ou bicicleta normal, fazer ioga, passeios de barco, cavalo ou charrete (mediante custos adicionais e reserva) antes de participarem num piquenique na herdade (preço sob consulta e mediante reserva). As atividades de lazer acima descritas poderão ser feitas também nos dias anteriores, sob as mesmas condições.

O programa de estada alusivo à romaria começa a partir de 199 euros/pessoa para um quarto duplo, em regime de alojamento e pequeno-almoço e inclui o almoço do dia da romaria (sábado). A Herdade da Barrosinha, ladeada pelo rio Sado e a poucos minutos de carro da cidade branca de Alcácer do Sal, dispõe de 37 quartos (dos quais, duas suítes), três casas T1 e três casas T2, todos equipados com ar-condicionado, casa de banho, serviço de limpeza diário e pequeno-almoço.