Bar Monkey Mash, em Lisboa, celebra cinco anos com bartenders convidados

Profissionais de bares em Itália, Grécia, Noruega, Albânia, França e México vão partilhar a sua arte da mixologia com os donos do Monkey Mash, Emanuel Minez e Paulo Gomes, e o público, nos próximos dias 11, 12 e 13 de março. A iniciativa celebra os cinco anos do espaço na Praça da Alegria, em Lisboa.



Emanuel Minez e Paulo Gomes, a dupla de profissionais de bar por trás do Monkey Mash, aberto há cinco anos na Praça da Alegria, em Lisboa, preparam-se para soprar as velas do bolo de aniversário na companhia de profissionais internacionais, convidados, oriundos de várias partes do mundo. À festa vão juntar-se equipas de bares de Itália, Grécia, Noruega, Albânia, França e México, já nos próximos dias 11, 12 e 13 de março.

Os bares participantes serão o Moebius, em Milão (Itália) e o Bar in front of The Bar, em Atenas (Grécia), dia 11 de março; Svane, em Oslo (Noruega) e Nouvelle Vague, em Tirana (Albânia), dia 12; e o Bar Nouveau, em Paris (França) e o Handshake, na Cidade do México (México), dia 13, sempre a partir das 22h.





“Os nossos convidados são excelentes profissionais que vão trazer o que de melhor se faz no mundo dos cocktails. Vão ser três noites de celebração deste mundo, que tem vindo a crescer ano após ano, com clientes cada vez mais interessados e curiosos por esta arte, como profissionais a apostar no setor, a investir mais na tecnologia e inovação, com maior preocupação ambiental e, desta forma, a contribuir para o crescimento do setor”, afirma o bartender Paulo Gomes, citado em comunicado.

O Monkey Mash abriu em 2019 com um conceito de “modernidade tropical” e com a criação do primeiro “bar laboratorial” da Península Ibérica, marcado por uma “componente tecnológica muito avançada”. A inspiração principal são os climas tropicais, “que transportam sempre para momentos de festa, férias, descontração e convívio entre amigos”, acrescenta o comunicado. O foco são, por isso, os destilados de cana de açúcar e agave, não esquecendo as bebidas exóticas, tendo por base os destilados de países onde existem macacos, combinados com bebidas de origem nas mais diversas zonas do sul do planeta.

Algo está a fazer com que o sistema não consiga mostrar a ficha ténica desejada. Pedimos desculpa pelo incómodo.