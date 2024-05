A alentejana Herdade do Rocim celebra aniversário de portas abertas

Aproveitando o seu 17º aniversário, a Herdade do Rocim (Cuba, Alentejo) abre-se ao público, no dia 18 de maio, sábado, para festejar e também dar início à temporada de verão.

É ao final da tarde que se faz a festa, com vinhos a copo e petiscos harmonizados ao som de música e cantares locais. A entrada no evento é gratuita mas requer inscrição, até 15 de maio, pelo email: [email protected]

Nos próximos meses há um leque de experiências diversas, que têm como pano de fundo principal as vinhas da Herdade, que foi recentemente galardoada com o Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria de Enoturismo.

Bruno Gomes, responsável pelo enoturismo da Herdade do Rocim, explica em nota de imprensa que este ano anteciparam-se “os programas de vindimas para agosto e setembro, dando ao visitante a oportunidade de conhecer o processo e degustar alguns pratos típicos da bucha da vindima”. Em novembro, dia 16, regressa mais uma edição do Amphora Wine Day para celebrar o S. Martinho e a abertura das talhas.

A Herdade do Rocim procura afirmar-se como um espaço gastronómico, promovendo a harmonização dos seus vinhos com uma “cozinha mais tradicional e saudável, não perdendo a identidade desta região”, afirma Bruno Gomes. Adicionalmente, passará a apostar, também, numa maior oferta gastronómica, com menus vínicos e a tradicional “bucha”, disponíveis, diariamente, mediante reserva prévia.

Todas as experiências podem ser consultadas em www.rocim.pt.