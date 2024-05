Lisboa e Porto competem para eleger “as tascas favoritas do país”

Primeira edição portuguesa do concurso Tascando, original do Brasil, decorre em Lisboa e no Porto entre 10 e 26 de maio, com 40 tascas tradicionais a concorrer com petiscos próprios. A votação conjuga avaliações do público em geral e de um júri escolhido pela organização.



Entre 10 e 26 de maio, os portugueses vão ser chamados a percorrer 40 tascas, divididas entre Lisboa e Porto, para votarem com base na experiência e elegerem as suas favoritas. Esta é a primeira edição portuguesa do Tascando, um concurso nacional de tascas original do Brasil, e que já atingiu a 24.ª edição naquele país. A Evasões conversou com Miguel Moreira, coordenador da iniciativa, e revela agora todos os pormenores do concurso.

Sob o mote “Quem não tasca não petisca”, a iniciativa visa promover as tascas típicas do país e criar “um movimento de celebração e preservação da cozinha de raiz popular e familiar, que representa uma parte muito substancial da cultura portuguesa”, sinaliza o responsável. É mais do que um concurso, sublinha, pois procura criar uma “comunidade”, numa altura em que por variadas razões estes espaços têm vindo a ser ameaçados, ou a desaparecer.

As 40 tascas – duas dezenas em Lisboa e outras tantas no Porto – foram selecionadas para o concurso por uma equipa interna do Tascando e a reação dos proprietários foi “absolutamente surpreendente”, conta Miguel Moreira. “Houve uma aceitação generalizada e uma empatia muito grande relativamente ao conceito, porque entenderam que era mais do que um concurso”. Já a escolha dos petiscos foi um “trabalho de equipa” entre a organização e as tascas.

O concurso terá dois perfis de voto: o dos jurados e o do público, que apenas pode votar fisicamente no espaço, preenchendo um boletim de voto “controlado por uma equipa externa de auditoria”. Cada estabelecimento dispõe de uma urna para a colocação do documento. Na ponderação final, júri e público valem 50% cada. O júri é composto por 40 pessoas, entre profissionais da restauração, jornalistas de comida e lifestyle e os chamados “foodies”.

Segundo Miguel Moreira, cada jurado terá em conta quatro critérios de avaliação para cada tasca, sendo o mais valorizado (70%) a qualidade do petisco/prato em apreciação. Seguem-se, todos com 10%, a qualidade do serviço/atendimento; a higiene do espaço; e o serviço da bebida (se está à temperatura correta e na dose esperada). O Tascando conta com o patrocínio da Coca-Cola e da Estrella Galícia, cujos preços são decididos por cada tasca.

Após o término do período em que os jurados e o público em geral podem visitar as tascas e votar, seguir-se-á uma semana de apuramento dos resultados e a divulgação dos vencedores do Tascando deverá ser feita “na primeira semana de junho”, adianta Miguel Moreira. A organização irá divulgar apenas os cinco primeiros classificados. O objetivo, a cinco anos, é alargar o Tascando a mais zonas do país e consolidar o mês de maio como o mês das tascas.

O concurso “Comida di Buteco” – projeto irmão do Tascando – nasceu em 2000 na cidade de Belo Horizonte, no Brasil, e tem ganhado notoriedade desde então. Em 2023, atingiu um milhão de votos, um recorde em todas as edições, com mais de 10 milhões de pessoas impactadas e um impacto direto na cadeia de “butecos” aderentes de mais de 300 milhões de reais, o que equivale a cerca de 55 milhões de euros.

Conheça, abaixo, a lista completa das tascas participantes em Lisboa e no Porto e os respetivos petiscos/pratos.