Red Frog é o primeiro bar português nos 50 melhores do mundo

Conquistando a 40.ª posição na prestigiada lista The World's 50 Best Bars, o Red Frog, que nasceu em Lisboa há sete anos, tornou-se no primeiro bar português a integrar os 50 melhores bares do mundo. O Paradiso, em Barcelona, ocupa o primeiro lugar.

Depois de ter conquistado um 92.º lugar em 2017, o seu ano de estreia nesta lista, e de ter ocupado a 67.ª posição no ano passado, o Red Frog sobe agora até ao 40.º posto e torna-se no primeiro bar português a entrar nos 50 melhores do mundo, numa prestigiada lista organizada anualmente pela The World’s 50 Best Bars.

O ranking foi anunciado na noite desta terça-feira, num evento em Barcelona, e espelha a opinião de um leque de mais de 650 jurados e especialistas ligados ao setor dos cocktails e ao mundo da mixologia, oriundos de 28 regiões de todo o mundo. O Paradiso, em Barcelona, foi eleito o melhor do mundo, e no top 5 estão ainda o Tayer + Elementary, em Londres; o Sips, em Barcelona; o Licorería Limantour, na Cidade do México; e o Little Red Door, em Paris.

O lisboeta Red Frog nasceu em 2015 na Rua do Salitre, pelas mãos da dupla Paulo Gomes e Emanuel Minez, e recriando o ambiente dos speakeasy que surgiram nos EUA nos anos 1920, durante a Lei Seca. No ano passado, chegou a renovação, mudando-se para uma nova localização, no número 66 da Praça da Alegria, na mesma morada onde funciona o bar Monkey Mash, irmão mais novo do Red Frog.

“Abrimos as portas do Red Frog com o objetivo de integrar os The World 50 Best Bars. Mais do que uma ambição, pelo que representa a nível de impacto mediático ou de aumento de número de reservas, entrar nesta lista era definir a fasquia de qualidade, inovação, criatividade e consistência com que queremos pautar o nosso trabalho. Não podíamos estar mais felizes por alcançar esta meta”, refere Minez, co-fundador do Red Frog e do Monkey Mash. “Este prémio vem contribuir para uma maior visibilidade do trabalho minucioso que temos desenvolvido no Red Frog, a nível técnico, a nível de experimental, onde cada cocktail que incluímos na carta tem uma história a contar”, acrescenta Paulo Gomes, que assina a carta de cocktails de autor da casa.