Monocromático é o nome da nova carta do bar de cocktails Red Frog

Após a conquista do 40º lugar no ranking “The World’s 50 Best Bars”, Emanuel Minez e Paulo Gomes, criadores do speakeasy lisboeta, renovam as propostas da carta, que oferece mais de três dezenas de cocktails.

Batizado com o nome Monocromático, o novo menu do speakeasy lisboeta espelha a evolução do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos pela dupla de bartenders Emanuel Minez e Paulo Gomes.

“Depois de um marco importante no nosso percurso [conquista da 40ª posição no ranking The World’s 50 Best Bars], temos o prazer de apresentar uma carta totalmente renovada. O menu foi desenhado a preto e branco, daí o nome Monocromático, de modo a representar a nossa memória passada, mas também uma visão de futuro (…). Os apontamentos a vermelho na carta assinalam a nossa resiliência em fazer algo diferenciado, porque queremos estar em constante evolução”, explica Paulo Gomes, cofundador dos bares Red Frog e Monkey Mash, em comunicado de imprensa,

“Os cocktails são feitos agora com recurso a mais técnicas e trabalho de laboratório, sendo confecionados com produtos de alta qualidade, sempre com toda a atenção ao detalhes e apresentação”, acrescenta.

Esta nova carta do bar fundado em 2015 divide-se em sete categorias. A primeira, intitulada de Aperitivo, apresenta bebidas que podem ser tomadas como tal, como é o caso do Coffee Americano (15€) ou do Dirty Negroni (15€). Depois segue-se a All Night Long, com opções para serem degustadas ao longo da noite, nomeadamente o Aviation (15€), o Lilac (15€) ou o Bubbles & Troubles (18€). Na secção de Highball, o Red Frog oferece outras cinco propostas de cocktails longos, entre as quais o Whisky Highball (15€) e o Li-ght Ni-ght (18€).

O speakeasy propõe uma série de bebidas originais, confecionadas com recurso a técnicas arrojadas, como a Penicillin (17€), Broken Bones (15€) ou Ilusão Negra (17€), inseridas na categoria Hipster Panic Room. A carta inclui ainda três cocktails assinados pelo barman Paulo Gomes, Zeppelin Funk Punch (16€), Spiced Rusty Cherry (17€) e American Gangster (16€). O bar apresenta ainda outra categoria – From the Trolley – com cocktails que serão preparados num trolley no centro do bar, à frente dos clientes. The Martini (17€), The Sakura Negroni (17€), The Kopi Manhattan (19€) e The Barrel Aged (15€) são as bebidas que fazem parte desta experiência – #thetrolleyexperience -, assim como o The Old Book (45€), o cocktail mais caro de sempre do Red Frog, e que é de edição limitada. Para terminar a experiência, os clientes podem apostar numa bebida forte e doce, um Final Cut, como uma espécie de sobremesa, e optar por cocktails como o Peanut Old Fashion (16€) ou o Old Rascais (17€).

Para acompanhar os novos cocktails, o menu inclui também uma secção de petiscos com diferentes opções: bolinhas de caça (4 unidades – 12€), hummus de pimento (10€), Don Perignon Vintage e caviar de esturjão da Galícia (380€), bolo de chocolate negro, crumble de cacau e flor de sal (10€) e cookie cake (10€).