Centenas de vinhos à prova no ÉvoraWine, dias 24 e 25 de maio

Serão mais de 200 vinhos, de 40 produtores, presentes na 9ª edição deste evento vínico do Alentejo, que se realiza nos dias 24 e 25 de maio, na Praça Giraldo, em Évora.

O ÉvoraWine é um festival que une vinho, gastronomia e cultura. Na sua nona edição, conta com o alargamento do espaço, ocupando toda a área da Praça do Giraldo. Também foram realizadas parcerias que vão permitir aos visitantes fazer as refeições no recinto, de comida regional alentejana.

O evento é de entrada livre e o copo com uma bolsa para suporte para provar todos os vinhos presentes tem associado um custo de 12 euros. A sessão de abertura acontece sexta-feira, às 18.00 e até às 22 horas haverá provas de vinhos e provas gastronómicas. Nessa noite aturará o grupo de cante alentejano Os Almocreves.

Nesse dia, haverá ainda, às 19 horas um showcooking com chef Filipe Ramalho do Restaurante Páteo Real de Alter do Chão e às 20 horas, mais provas gastronómicas com um showcooking a cargo dos chefs Jorge Peças e Carla Pereira, do Hotel Convento do Espinheiro. Para jantar, os visitantes terão acesso aos restaurantes Balcão da Praça, Fogo e República das Empadas.

Sábado haverá provas a partir das 18.00 até às 22 horas. Estão marcados espetáculo da Escola de Sevilhanas de Évora e dos Sons Radiantes. Às 20 horas há sessão de showcooking com o chef Francisco Malhão, do Restaurante Páteo dos Petiscos de Montemor-o-Novo, com vinhos da Quinta do Quetzal. Às 21 horas é a vez do chef Gonçalo Queiroz do Restaurante Origens de Évora preparar harmonizações com os vinhos do produtor Fita Preta. A noite termina com a atuação da Banda Los Cochoneros.