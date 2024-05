Alguns espaços onde celebrar o Dia Internacional dos Museus, de norte a sul

O Dia Internacional dos Museus é celebrado desde 1977, no dia 18 de maio, com o objetivo de sensibilizar para o papel dos mesmos no desenvolvimento das sociedades. O tema escolhido para 2024 foi “Museus, Educação e Investigação”, realçando a importância dos museus como instituições que promovem a descoberta.



Museu Soares dos Reis, Porto

O Dia Internacional dos Museus, será assinalado com entrada gratuita e prolongamento de horário, o que permitirá celebrar, em simultâneo, a Noite Europeia dos Museus. A abertura extraordinária ao público até às 23 horas possibilitará dar a conhecer o Museu e as suas coleções através de uma oficina preparada especialmente para as famílias. Na Casa-Museu Fernando de Castro serão realizadas visitas noturnas com lanternas, numa iniciativa que irá proporcionar uma insólita experiência sensorial, num ambiente cenográfico excessivo e surpreendente. MNSR: Rua D. Manuel II, 44; Casa-Museu Ferreira de Castro: Rua Costa Cabral 716. Entrada gratuita

Museu do Carro Elétrico, Porto

Além de estar aberto entre as 10.00 e, excepcionalmente, as 23 horas, o acesso ao espaço museológico será gratuito e os visitantes poderão participar na oficina criativa Passe Universal e nas visitas orientadas Milagre Invisível, Olhó Pica! e Linha Noturna, a última com viagem de carro elétrico. A primeira visita, às 10 horas convida os participantes a conhecerem a história da viagem inaugural do carro elétrico na cidade do Porto, também a primeira da Península Ibérica. A visita Olhó Pica! terá lugar da parte da tarde, entre as 15.00 e as 16 horas, e levará o público a conhecer as fascinantes histórias por trás dos cobradores dos carros elétricos, conhecidos por “picas”. Logo a seguir, a oficina Passe Universal conduzirá os participantes no desafio da criação de um passe universal. O dia termina com a visita Linha Noturna, na qual o público poderá desfrutar de uma visita noturna ao Museu e de uma viagem de carro elétrico enquanto mergulha no quotidiano das expressões relacionadas com os elétricos. Na loja do Museu estará disponível uma caderneta de cromos produzida pelo Museu do Carro Eléctrico, em conjunto com o Museu da Carris e o Museu Nacional Ferroviário. Tem o custo de 8 euros e cada saqueta de cromos custa 1 euro. Mais informações e inscrições nas visitas aqui: https://www.stcp.pt/pt/noticias/museu-do-carro-electrico-com-entrada-gratuita-no-dia-internacional-dos-museus

Museus e Bibliotecas do Porto

Entre exposições, visitas guiadas, tertúlias, oficinas e workshops, música e um exercício de peddy paper entre vários museus da cidade, o Museu e Bibliotecas do Porto – e todas as instituições museológicas da cidade – abrem-se ao público para dar a conhecer o seu património. A programação pode ser conhecida aqui: cultura.cm-porto.pt/destaque/programacao

Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante

O Município de Amarante vai promover duas iniciativas. O SAB’Arte convida os participantes a realizar um workshop de Arquitetura e Desenho que tem como palco o Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso e o Solar dos Magalhães. Decorre das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas e destina-se a crianças e jovens, com idades entre os 12 e 18 anos, e tem um custo de cinco euros. Nesse mesmo dia, entre as 21 e as 24 horas, o Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso convida a comunidade amarantina para comemorar a Noite dos Museus. A sessão, limitada a 30 participantes a partir dos 14 anos, é dinamizada por diferentes artistas. A participação é gratuita. As inscrições devem ser feitas em: https://forms.cm-amarante.pt/

Museu de Vila do Conde

O Museu sai à rua!, dias 18 e 19, é uma ação que quer dar a conhecer à comunidade as diferentes unidades museológicas que constituem o Museu de Vila do Conde. Várias figuras ligadas à história da cidade serão interpretadas por elementos da equipa técnica do Museu, na Praça de São João, entre as 10.00 e as 11 horas. A Casa José Régio recebe (das 10.00 às 12.15 e 14.00 às 17.15 horas) Esquece/Encontra Um Livro no Museu que tem por objetivo promover a visita à Casa e promover a leitura. A iniciativa, que decorrerá também em outros museus, consiste em “esquecermos” alguns livros em diferentes espaços da para que os visitantes os possam encontrar. No final, serão convidados a partilhar o livro e o museu onde o encontraram numa página do Facebook criada para o efeito. Na Alfândega Régia-Museu de Construção Naval e Nau Quinhentista, às 11.00 e às 16 horas vai decorrer a recriação histórica Os Novos Homens da Alfândega Régia século XVIII: a movimentação habitual do cais da Vila intensifica-se com a chegada de um navio mercante. Entre as mercadorias a serem descarregadas, surge uma figura misteriosa, Mariana, jovem que retorna à sua cidade natal após anos a viver noutras paragens. O seu regresso coincide com o dia da seleção de novos oficiais para trabalharem na Alfândega. (Inscrição gratuita e obrigatória: [email protected]; 252 248 468).

Casa de Mateus, Vila Real

No Dia Internacional dos Museus e no ano em que comemoramos o 500º aniversário de Luís de Camões, a Casa de Mateus abre a sua Biblioteca a uma visita em torno da Edição Monumental de Os Lusíadas, publicada em 1817 pelo 5º Morgado de Mateus. A visita guiada por José Luís Ferreira à Biblioteca da Casa de Mateus e juntamos-lhe a leitura de excertos por José Neves, ator do Teatro Nacional D. Maria II. Largo Morgados de Mateus

Castelo de Palmela

O Município promove, às 20 horas, uma visita encenada ao Castelo, em que os participantes vão ser conduzidos por personagens da época e, às 21 horas, em parceria com o Instituto Gregoriano de Lisboa, um concerto na Igreja de Santiago. No mesmo dia, é lançado o boletim +Museu n.º 29, que apela aos valores de Abril. Entrada gratuita

Museu do Oriente, Lisboa

Das celebrações de Ano Novo à Festa do Inverno, no Museu do Oriente viaja-se pelo calendário festivo do Japão, no sábado, 18 de maio. O desafio é conhecer as diferentes tradições do país do Sol Nascente, ao longo de Um Ano no Japão, ciclo de visitas à exposição Japão: Festas e Rituais. Neste dia as visitas são gratuitas, bem como a entrada no Museu, para se visitar todas as colecções em exposição. Para os mais novos, a visita Um Aventura no Japão vai em busca das peças mais impressionantes e das personagens mais misteriosas daquele país. As visitas realizam-se às 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 14.30, 15.45, 16.00, 16.45, 17.30 horas e têm a duração de 30 minutos. Doca de Alcântara Norte, Av. Brasília

Amoreiras 360º Panoramic View, Lisboa

O Amoreiras 360º Panoramic View assinala o Dia Internacional dos Museus, oferecendo entrada gratuita durante todo o dia, com o objetivo de promover a história do património cultural português. Este miradouro emblemático de Lisboa propõe um conhecimento da cidade através da vista de 360º. Sem inscrição necessária, os visitantes deverão dirigir-se ao Balcão de Informações, no interior do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac) e levantar o seu bilhete. O miradouro está aberto das 10 às 22 horas. Av. Engenheiro Duarte Pacheco