Vem aí o Dia Mundial do Bordado – e o da Madeira celebra-se com uma coleção

O novíssimo hotel Barceló Funchal Oldtown, no Funchal, Madeira, associou-se à designer Joana Duarte - que desenha e produz peças de roupa e acessórios de forma sustentável - e o resultado foi uma “coleção cápsula” de “shopping bags” que homenageia a arte de bordar, a tempo do Dia Mundial do Bordado, 30 de julho.

O hotel Barceló Funchal Oldtown, instalado em pleno centro histórico do Funchal, na Madeira, lançou uma “coleção cápsula” limitada de “shopping bags” (sacos de compras, em tradução livre) fabricados com tecidos provenientes de roupa de cama de edredões antigos, comprados em mercados por todo o país. A criação é da designer Joana Duarte, que promove a prática do upcycling ao desenhar e criar peças de roupa e acessórios “de forma ética e sustentável”, lê-se em comunicado.

A coleção da marca Behen ambiciona “proteger e conservar a arte portuguesa”, em particular “a arte de bordar, uma das indústrias mais antigas e típicas da Madeira”. “O meu objetivo é promover e preservar o património e o saber-fazer dos bordados portugueses, e esta colaboração permitiu-me criar uma coleção exclusiva e única de malas com materiais que já existiam e que precisavam de uma segunda vida. Criei designs únicos reutilizando, neste caso, colchas antigas”, explicou Joana Duarte.





Os produtos encontram-se à venda (60 euros/unidade) na loja temporária da marca no interior do hotel, acessível a hóspedes e visitantes. Além do valor intrínseco ao artesanato, quem as comprar estará a levar consigo um pouco da memória do que existiu no hotel, que na verdade foi, num dos seus seis edifícios do século XVII, a sede da fábrica Oliveira Bordados Maderienses; enquanto outro pertenceu à família Blandy’s, pioneira no comércio de vinho da Madeira e atualmente um dos maiores produtores.