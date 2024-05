História de Lisboa volta a projetar-se no Convento do Carmo

Espetáculo imersivo produzido pelo ateliê OCUBO e narrado por Catarina Furtado regressou às ruínas do Convento do Carmo, em Lisboa, no início de maio e vai estar em cena até 13 de julho. “Lisbon Under Stars” conta a história de mais de 600 anos da cidade e do país em 45 minutos.



Alguns dos mais marcantes episódios e acontecimentos “de mais de 600 anos da história de Lisboa e de Portugal” estão, de novo, projetados na gigante tela tridimensional das ruínas do Convento do Carmo, no Chiado, em Lisboa. É o regresso de “Lisbon Under Stars”, produção do estúdio criativo de projeção internacional OCUBO que, desde a primeira edição em 2018, alcançou mais de 170 mil visitantes.

“Passado e futuro unem-se para recriar, ao longo de 45 minutos, episódios como a Batalha de Aljubarrota, a era dos Descobrimentos, o violento terramoto de 1755 ou o 25 de abril, celebrando e exaltando, de uma forma muito próxima, impactante e envolvente, o legado cultural do monumento, que se assume simultaneamente como palco e narrador dos acontecimentos históricos”, lê-se em comunicado.

Nuno Maya, diretor criativo do ateliê OCUBO, realça que o “Lisbon Under Stars é uma grande celebração do património e da cultura de um país que, ao longo da sua história, suplantou a sua pequena dimensão para deixar a sua marca no mundo, e que ainda hoje se destaca pela sua grande capacidade de superação, de resiliência – a mesma que está inscrita na história deste edifício – e pela riqueza da sua história”.

O espetáculo tem Catarina Furtado como narradora, e “transporta o público numa emocionante viagem no tempo, com recurso a projeções multimédia a 360º, bailarinos virtuais e efeitos visuais”. Mariza, Teresa Salgueiro e Rão Kyao, ao som de nomes como Amália Rodrigues, Luís De Freitas Branco, Salvador Sobral ou Zeca Afonso, são alguns dos artistas que participaram na produção.

O espetáculo está em exibição de segunda a sábado, entre as 21h30 e as 22h30. Os bilhetes custam entre 15 e 20 euros, sendo a entrada gratuita para crianças até aos cinco anos. Parte das receitas reverte a favor da associação Corações com Coroa. As entradas podem ser adquiridas na plataforma www.portugalagenda.com ou na bilheteira local. O público pode percorrer livremente as ruínas ao longo da experiência.

Desenvolvido pelo ateliê OCUBO em parceria com o Museu Arqueológico do Carmo, no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, o “Lisbon Under Stars” foi distinguido com o prémio Gold A’ Design Award na categoria Cultural, Heritage and Culture Industry Design Category 2018-2019 e o primeiro prémio na categoria de melhor evento cultural no Bea World Best Event Awards. Foi também nomeado para os Heavent Awards e recebeu uma Menção Honrosa nos LIT Design Awards.