Festival em Sagres junta observação de golfinhos e batismos de mergulhos

A segunda edição do Festival das Florestas Marinhas acontece esta semana em Sagres com atividades variadas como passeios de barco, observação de golfinhos e algas, mergulhos, exibição de filmes e palestras.

Durante cinco dias, a biodiversidade marinha ganha atenções reforçadas no barlavento algarvio. O Festival das Florestas Marinhas está de regresso com a sua segunda edição em Sagres, arrancando esta terça-feira, dia 7, e prolongando-se até sábado, dia 11, com um leque de atividades variadas no Porto da Baleeira.

Observação de golfinhos e de algas, passeios de barco com visor subaquático, batismos de mergulhos, exibição de filmes, workshops, palestras, feira e exposição de artesanato e gastronomia são alguns dos exemplos elencados na programação da iniciativa, organizada pela Universidade do Algarve, pelo Centro de Ciências do Mar e pelo Município de Vila do Bispo. Algumas atividades requerem inscrição prévia e todo o programa pode ser consultado neste link.

“Conjugando ciência, conservação e educação para divulgar a importância da biodiversidade das Florestas Marinhas, este festival pretende envolver ainda mais a comunidade da região e os estudantes, dando-lhes a conhecer a diversidade marinha de Sagres, nomeadamente as algas e os corais da região, e reforçar a importância geral destes seres vivos nos sistemas marinhos e na sua conservação”, lê-se no site da autarquia de Vila do Bispo sobre este Festival das Florestas Marinhas.

Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo explica que este município “encontra-se hoje plenamente consciente da importância do seu património natural e cultural”, adiantando que, ao longo da última década, se têm vindo a “promover diversos projetos no sentido de identificar, inventariar, avaliar, investigar, conservar, gerir e valorizar os seus recursos patrimoniais, designadamente em áreas como a Geologia, a Paleontologia, a Arqueologia, a Arqueologia Subaquática, a História, a Etnologia e a Biodiversidade, terrestre e marinha”.