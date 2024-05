Maison Luce: há uma nova padaria e pastelaria francesa em Lisboa

Depois do Amoreiras Plaza e da Cuf Tejo, os bolos e pães de massa-mãe da Maison Luce chegaram à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Também há brunch e saladas para comer na esplanada.

A Maison Luce “perpetua a tradição de pâtisserie e boulangerie à francesa, com matéria-prima e equipas portuguesas. O único francês na empresa sou eu e temos um padeiro com mais de 60 anos que vem cá mensalmente transmitir o savoir-faire francês à equipa”, diz Julien Letartre. Findo o contrato com a francesa Eric Kayser, que o próprio levou para Lisboa, decidiu criar uma marca própria em homenagem à avó paterna, Luce, nascida em Lyle nos anos 1920. “Foi uma mãe extraordinária, com seis filhos e um percurso fora do comum à época. Uma inspiração”.

“Trabalho, responsabilidade, espírito empreendedor e um otimismo visceral”, forjados durante a Segunda Guerra, foram os valores que a avó lhe transmitiu e que hoje permeiam a equipa, tratada como família. “Maison” traduz também o cuidado artesanal do fabrico dos pães e bolos que recheiam as prateleiras e vitrines da loja, em mármore e madeiras naturais. Nos pães, todos de massa-mãe e com 24h de fermentação, o principal é o Luce, cuja farinha é da zona saloia, e que leva sementes de abóbora e sementes de cereais na cobertura.

Na Maison Lice também os há de passas com nozes e de azeitonas, assim como broa de milho e baguetes. Já a oferta de pastelaria inclui pão de chocolate, croissants simples, caracol de passas, folhado de maçã, cramique (brioche com pepitas de chocolate), croque monsieur (pão torrado com queijo, fiambre e molho bechamel), palmiers, éclairs, mi cuit, tartelete de limão, financier e madalenas. Mais recente é o crookie, um croissant recheado e coberto de bolacha de pepitas de cacau que tem agitado o TikTok. Saladas já compostas, quiches e sanduíches apelam a refeições rápidas.

Maison Luce – Avenida

Rua Alexandre Herculano, 15 (Avenida)

Tel.: 215 973 440

Das 07h30 às 20h. Fim de semana e feriados, das 08h às 18h. Brunch, diariamente, das 10h às 15h.

Pão a partir de 2,75 euros/unidade; baguete a 1,85 euros/unidade.