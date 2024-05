Está quase a abrir a nova praia fluvial do Alqueva

Já falta pouco para a inauguração da Praia do Lago, a mais recente praia fluvial do Alqueva, no Alentejo. Fica no concelho de Moura, a 10 minutos de carro da cidade, e é um dos quatro “spots” da Estação Náutica Moura-Alqueva.



O município de Moura, no Alentejo, prepara-se para inaugurar no próximo dia 19 de junho a Praia do Lago, a mais recente praia fluvial do grande lago Alqueva, o maior espelho de água artificial da Península Ibérica. A zona balnear, cujas obras estão a ser ultimadas no terreno, é um dos quatro “spots” do projeto da Estação Náutica Moura-Alqueva, coordenado por aquele município alentejano, e que encerra “um valioso património natural, paisagístico e cultural”.

A nova praia, constituída por três zonas (areia, relva natural e prado não regado) terá 253 metros de comprimento, dos quais 100 serão vigiados por nadadores-salvadores, todos os dias da época balnear (19 de junho a 15 de setembro), das 09h às 19h. Uma torre de vigia permitirá a dois profissionais vigiar os banhistas em toda a extensão, uma vez que a praia tem formato oval, explicou à Evasões Nelson Bertolo, coordenador da Estação Náutica Moura-Alqueva.

Nas zonas de areia e de prado regado, os banhistas poderão estender as toalhas livremente, contando com sombras naturais (tendo sido feita uma reflorestação do local) e palhotas. Já a zona de prado não regado, equipada com mesas de piquenique e bancos de descanso e de observação, destinar-se-á a momentos de lazer. Na água, adultos e crianças poderão nadar e mergulhar em duas “piscinas flutuantes”, redondas, ligadas às duas margens por passadiço.

A Praia do Lago é já uma das 14 praias do distrito de Beja distinguidas com Bandeira Azul. A isso deverá juntar também a bandeira de Praia Mais Acessível, já que terá estacionamento, casas de banho, apoios de acesso à água (como espreguiçadeiras e um carrinho anfíbio) e sombras destinados a pessoas com mobilidade reduzida. O local terá também cerca de 80 lugares de estacionamento, incluindo para autocarros e, em breve, de apoio a autocaravanas.

Das infraestruturas de apoio à zona balnear fazem também parte espaços para os operadores de atividades marítimo-turísticas e um restaurante/bar. De momento, as empresas que operam no local são a AlquevaTours, que promove passeios de barco na região, e a Alentejo Break, com passeios de canoagem, paddle, tração de boias, ski aquático, wakeboard e passeios de barco ao luar, entre outros. Em terra firme, será possível jogar em dois campos desportivos.

Além do núcleo da barragem de Alqueva, onde se insere a nova Praia do Lago, a Estação Náutica de Moura-Alqueva é composta pelos “spots” Cais da Barca (ou Cais do Fragal, na albufeira de Pedrógão, ideal para praticar remo, canoagem e stand-up paddle); aldeia ribeirinha da Estrela; e o Centro de Remo do Ardila, no respetivo rio. Ao abrigo deste projeto, o município de Moura tem promovido inúmeras atividades desportivas federadas, de lazer e educativas.