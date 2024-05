Tudo começa com Fariña na nova padaria de São Mamede de Infesta

Esta padaria trocou a pequena loja na Baixa do Porto por um espaço mais amplo e moderno. Mantém-se o pão de fermentação natural e pastelaria artesanal.

Farinha, água, sal e tempo são os ingredientes essenciais ao pão de fermentação natural produzido pela Fariña. O nome não engana: “A farinha para nós é o elemento principal de um bom pão, e nós usamos as do Paulino Horta, moídas em mó de pedra”, afirma Bebiana Branco, cofundadora desta padaria artesanal, juntamente com o namorado, Vasco Santos. Até na decoração do novo espaço que acabam de inaugurar em São Mamede de Infesta – estiveram quase dois anos numa pequena loja na Baixa do Porto – a farinha tem um papel central, num amontoado de sacos que separam a cafetaria, agora mais ampla e moderna, e a zona de fabrico, que em breve ficará à vista de todos. “Para as pessoas conseguirem ver o processo”, diz Bebiana.

A mudança da morada foi motivada pela necessidade de aumentar a produção, para dar resposta à crescente procura. Como resultado, também a montra da Fariña está agora mais recheada. Nas prateleiras do pão, cuja fermentação dura, no mínimo, 12 horas, há diariamente quatro variedades: de mistura, nove sementes, de espelta e um especial, que pode passar por combinações como cacau, chocolate e frutos secos, alfarroba e noz, figo seco e mel ou marmelada e queijo da Ilha.

As focaccias de tomate, azeitonas e manjericão, e de outros sabores, também têm presença reforçada, assim como a pastelaria artesanal. “Temo-nos aventurado mais na massa folhada”, adianta Bebiana. Croissants folhados, palmiers e pastéis de nata encontram agora lugar entre os populares rolos de canela, brownies e cookies. Num futuro próximo, a dupla quer ainda ter um dia dedicado à pastelaria vegana. Como complemento, há torradas feitas com o pão de massa mãe da casa, casadas com bebidas de cafetaria, kombuchas, chás ou sumos naturais.

Para já, a padaria funciona de quarta-feira a sábado, sendo que ao domingo a Fariña é presença assídua no Mercado da Alegria, no Jardim do Passeio Alegre, Porto, o evento onde a marca primeiro se deu a conhecer, em 2021.

Fariña

Rua Godinho de Faria, 1471, São Mamede de Infesta

Tel.: 910 509 764

Das 9h30 às 18h30, de quarta a sábado; ao domingo no Mercado da Alegria, Porto

Preços: pão de mistura 3,25 euros/unidade; pão de sementes 3,60/unidade