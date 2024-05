A Evasões à sexta: à descoberta do Portugal profundo

Conheça a capa e os destaques da Evasões, publicada esta sexta-feira com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de capa

Há muito passado e presente a percorrer uns bons palmos abaixo do solo. Muito e variado: de grutas que são um sucesso de visitantes a canais de distribuição de água com séculos, esculpidos pelo engenho humano; de caves onde se apronta, com o tempo que se exige, espumante que nos vai deliciar, a catacumbas onde jazem inúmeras ossadas. Sempre a descer.

Comprar

Ilustração, fotografia e cerâmica, entre outras disciplinas, reúnem-se na Lisboa Paper Company, uma das mais recentes lojas do Cais do Sodré montada por uma dupla de criativas. Além de montra de muitos projetos com essência lusa, o espaço quer receber eventos.

Restaurantes

Braga tem um novo restaurante japonês, ao estilo izakaya, que celebra o convívio e a boa comida nipónica, do sushi aos grelhados. No Hoko, há um prego no pão que se faz estrela, domingo é dia de brunch, e vem aí um ciclo de eventos dedicado ao atum.

Vinhos

Todo o vinho é por definição um produto único e inteiramente novo. Quando lhe chegamos a luz do talento e a força do chão vinhateiro e lhe juntamos os muitos caprichos do clima, estamos de repente na estratosfera da criação vínica. Com estes dez rótulos, estamos na vanguarda, muito bem tratados e confortáveis. Como merecemos.

Ficar

Desportos náuticos, passeios de barco e de bicicleta, entre outras atividades, fazem do Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, em Mortágua, destino ideal para famílias, mas não só. Neste cinco estrelas “dog-friendly”, a oferta continua a crescer.

A capa da Evasões desta semana.