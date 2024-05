Na nova casa de Antonio Mezzero em Matosinhos há muito mais do que pizas

No novo restaurante na marginal de Matosinhos, Antonio Mezzero acrescenta pastas a uma carta onde permanecem as pizas que o tornaram conhecido, e onde os sabores italianos se vão cruzando com Portugal.



Com a primavera, Antonio Mezzero mudou de casa. Em rigor, o napolitano que em 2018 se sagrou campeão mundial de piza fez pouco mais do que atravessar a rua, levando o seu restaurante para um espaço amplo na marginal de Matosinhos, com vista para praias e Atlântico. As alterações na carta são bem mais significativas: permanecem as pizas, algumas, mas partilham o protagonismo com pastas de carne, peixe e marisco.

Tudo o que aqui se come vem de Itália, à exceção do peixe. As massas, artesanais, querem-se esponjosas para absorver o molho. Tudo “muito simples”, assegura Mezzero, basta assegurar a cremosidade dos preparados. As novidades extravasam Nápoles, há sabores e influências de múltiplas partes do país da bota, com salpicos de inovação geográfica: “Quero fazer muito boa cozinha. Quero fazer casamentos entre Portugal e Itália”. E quer aprender a cozinhar em português com o chefe Cordeiro.

Para uma experiência enciclopédica das virtudes italianas, peça-se a tábua de charcutaria, queijo e superlativo tomate semisseco, mais focaccia. Se se quiser um começo mais marítimo há o carpaccio de polvo, apanhado no norte português, macio e ainda com o espírito do mar, pontuado de azeitona da Toscânia e flor de alcaparra.

Entre os protagonistas que agora aterram no restaurante de Antonio Mezzero, atenção ao risoto de camarão tigre, onde abunda a supracitada cremosidade. A “Paccheri Artigianali al Baccala” combina a massa em forma de tubo (paccheri) com lombo e caldo de bacalhau, azeitona e molho de tomate cherry de Collina. Extravagante, a “Paccheri Artigianali alla Amatriciana” chega à mesa envolta em massa de piza, sendo aí cortada com tesoura, desabrochando em forma de flor – lá dentro, gulodice, há paccheri, bochecha de porco curada, molho de tomate, burrata.

À sobremesa, estreia-se a “zuppa inglese”, parente do tiramisu, com creme pasteleiro, cacau, bolacha, licor Giarola Alkermes. E não se falha o “Cannolo Siciliano”, a massa de bolacha frita e recheada com creme de pistácio doce e granel de pistácio salgado. Cremoso, mais uma vez.

Nos copos podem entrar sangrias, espumantes, vinho português ou italiano. No último caso, fica-se bem servido com o frutado Pinot Grigio, branco, de Trento; ou com o Boscoselvo, de Montalcino, tinto de tonalidade clara.

As experiências não estarão perto de acabar para Antonio Mezzero. Criar é a sua droga neste momento, e percebe-se que estes são os primeiros passos rumo a uma cozinha mais plural.

Antonio Mezzero

Avenida General Norton de Matos, 35, Matosinhos

Tel.: 229 382 806

Das 12h às 14h30 e das 19h30 às 22h30, de terça a domingo

Preço médio: 46 euros (entrada, prato principal e sobremesa)