Feira Medieval está de volta à Aldeia Histórica de Marialva

Espetáculos de fogo, torneios a cavalo, arruadas musicais e danças fazem parte da Feira Medieval de Marialva, que está de volta a esta que é uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal, de sexta a domingo.

A Câmara Municipal da Mêda, no distrito da Guarda, organiza no fim de semana a Feira Medieval da Aldeia Histórica de Marialva para promover o património e dinamizar a economia local. “Durante três dias, este é um grande motivo para as pessoas virem à Mêda. Podem apreciar a paisagem espetacular e ver a grande Aldeia Histórica de Marialva. Haverá também boa gastronomia e bons vinhos”, apontou a agência Lusa o presidente da Câmara Municipal da Mêda, João Mourato.

O autarca destacou que esta é uma das iniciativas promovidas pelo município para atrair pessoas ao concelho e dinamizar a economia local. “Estamos sempre a pensar no território e na sua economia e na forma de trazer pessoas para dar alguma cobertura económica às pessoas que têm os seus negócios no concelho”, argumentou João Mourato.

O presidente da Câmara recordou que as potencialidades de Marialva têm vindo a ser reforçadas desde que foi classificada como Aldeia Histórica e com a concretização de alguns investimentos, como dando o Posto de Turismo. “A entrada de Marialva para o grupo das Aldeias Históricas foi importante”, sublinhou.

João Mourato destacou que na Feira Medieval que vai decorrer de sexta-feira a domingo os visitantes podem assistir à recriação de diversos episódios de Marialva enquanto vila antiga. O evento tem início marcado para as 14h00 de sexta-feira com o desfile histórico com a comunidade escolar. O programa inclui várias oficinas, espetáculos de fogo, torneios a cavalo, danças medievais, arruadas musicais e várias recriações, como a fuga à peste, a conquista de Marialva e chegada dos peregrinos a caminho de Santiago de Compostela. Na sexta e no sábado a Feira encerra às 2h. Termina no domingo pelas 20h.