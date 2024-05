Festival de Sopas Tradicionais volta esta semana a Proença-a-Velha

Esta é já a 18.ª edição do "maior festival de sopas tradicionais do país". A concurso estarão cerca de 100 sopas, que podem ser provadas e votadas pelo público este domingo.

O Festival de Sopas Tradicionais está de volta à aldeia de Proença-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova, com a sua 18.ª edição, já este domingo, dia 12 de maio. Desta vez, cerca de 100 sopas diferentes – das mais clássicas às mais criativas – estarão em prova a partir das 13h e serão votadas pelo público participante. As vencedoras do concurso, que são confecionadas ora por particulares, ora por restaurantes ou associações/instituições serão depois anunciadas nessa tarde.

Além das protagonistas da festa, o domingo contará também com uma feira de produtos regionais, logo a partir das 10h, quando arranca o certame, bem como da inauguração do Espaço Criança (com insufláveis e pinturas faciais). Este que é tido como “o maior festival festival das sopas tradicionais do país”, descreve a autarquia, terá ainda atuações musicais em palco – incluíndo o concerto de José Malhoa -, e momentos de animação de rua ao longo do dia.

No dia anterior, acontece também na aldeia o Encontro de Acordeonistas e Concertinas. No sábado, há atuações de grupos e tocadores de várias partes do país – Pinhel, Guarda, Sabugal, Viseu, Celorico da Beira, entre outros – e a festa terá área de restauração, o Espaço Criança acima referido, música e um showcooking de sopa do povo.

O Festival de Sopas Tradicionais é parte integrante da programação Idanha-a-1000, organizada pela Filarmónica Idanhense com o apoio da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, da Junta de Freguesia de Proença-a-Velha e da Proençal – Liga de Desenvolvimento de Proença-a-Velha. Saiba mais sobre os horários e a programação deste ano neste link.