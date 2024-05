Padaria Formosa, no Porto: este negócio centenário ganhou nova vida

A Padaria Formosa, fundada em 1898, no Porto, foi alvo de um processo de renovação que lhe conservou os traços e os sabores tradicionais, sem abdicar de algumas novidades. Aos pães e bolos juntam-se agora menus de almoço e brunch.

Da montra espreitam húngaros, almendrados, natas, croissants e outros bolos, e por detrás do balcão uma variedade de pães, de quilo e individuais. Há o pão Formoso (com farinha de trigo moída em mó de pedra e massa mãe de trigo), o pão de malte (com farinha de trigo e centeio integral, massa mãe de centeio, malte de cevada, alfarroba e sementes de sésamo), a padeira (com farinha de trigo moída em mó de pedra, massa mãe de trigo e alta hidratação), o bijou (com farinha de trigo, sal e fermentação tradicional), a fogaça (de massa doce)…

A descrição daqueles e de outros produtos de fabrico próprio está à vista, para que não haja dúvidas. E, à sexta e ao sábado, chega o pão especial da semana, de quilo, que pode ser de azeitonas, de abóbora e nozes e mais – a sugestão varia. Estamos na Padaria Formosa, casa centenária, na Foz do Douro, que reabriu, em novembro passado, após três meses de obras – mantendo a traça e outras características que a enquadram no programa municipal Porto de Tradição. O piso é o original, acusa as marcas do tempo, e outros elementos foram preservados aquando da remodelação do espaço, fundado em 1898: é o caso do balcão e das duas portas que vemos ao fundo, separando a loja da fábrica.





Quem aponta as diferenças entre antes e depois é José Passos, que se juntou a Luís Jervell e Manuel Costa para assumir as rédeas do negócio, há menos de um ano. Os três sócios resolveram logo aumentar a frente de loja, conseguindo mais espaço e conforto para os clientes. “Tentamos vender produtos tipicamente portuenses e portugueses”, conta José, dando como exemplo os doces tradicionais.

Mas também há novidades, que passam sobretudo pelo serviço de cozinha, em ligação com o produto base: o pão. Servem diversas tostas, e mesmo as sopas levam croutons feitos ali. A Padaria Formosa disponibiliza agora um menu de almoço, com prato do dia (tosta ou salada), de segunda a sexta, entre as 12 e as 15 horas; e um menu de brunch, aos sábados, domingos e feriados, entre as 10 e as 16 horas.





De momento, centramo-nos nos pães e bolos (com que a Formosa abastece restaurantes, hotéis, bares de escolas e não só). Nos bastidores, encontramos o chefe de padaria, José Botelho, ocupado com pães de massa mãe. Esses foram introduzidos por Mário Rolando, que ocupou aquele cargo anteriormente, e já conquistaram espaço entre a clientela. Na despedida, admiramos ainda o imponente forno a lenha Ramalhos – que, segundo José Passos, tem entre 50 e 60 anos de atividade ininterrupta.





Padaria Formosa

Rua de Gondarém, 362, Porto (Foz)

Tel.: 912 510 200

Das 7h30 às 20h. Não encerra

Preços: pão Formoso, 3,30 euros/unidade; pão de malte 3,30 euros/unidade.