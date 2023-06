Barceló Funchal Oldtown: nasceu um novo cinco estrelas no coração funchalense

O Barceló Funchal Oldtown é o novo cinco estrelas do centro histórico funchalense, com uma centena de quartos, terraço com piscina panorâmica e restaurante para todas as fases do dia. A homenagem à ilha faz-se em detalhes da decoração e na recuperação de edifícios seculares.

Assim que abriu portas, em março, o novo cinco estrelas do centro histórico do Funchal teve honras de inauguração intergaláctica, recebendo como hóspedes o elenco e equipa da nova série “The Acolyte”, prequela dos filmes de “Star Wars” que está em desenvolvimento para a Disney+ e que esteve a gravar algumas das suas cenas na Ilha da Madeira.

Um bom prenúncio para o Barceló Funchal Oldtown, que nasce da recuperação e junção de seis edifícios dos séculos XVII e XVIII – onde funcionaram, em tempos, uma fábrica de bordados e um bazar, por exemplo -, e que manteve esse legado na sua identidade, desde a fachada inalterada às vigas centenárias que incorporam o hotel. Mas também pela aposta em referências a bordados e à cestaria em vime da ilha, em cadeiras e assentos, e pela integração de alguns achados, durante o período de escavação, na decoração, como mais de mil peças de cerâmica do período colonial, instrumentos de ofício de sapateiros e moedas.

A homenagem à eterna pérola do Atlântico faz-se também noutros detalhes espalhados pelo cinco estrelas: pelos quartos, há imagens a preto e branco das tradições madeirenses (alusivas à pesca e ao gado, por exemplo), os corredores comuns são dominados por tons de azul que nos levam para o mar e à entrada do hotel, as formas dos painéis iluminados fazem lembrar a floresta Laurissilva, classificada Património da Humanidade da UNESCO desde 1999.

Apesar das suas quase 300 unidades espalhadas pelo mundo, o Barceló Oldtown Funchal é a segunda unidade em Portugal do espanhol Barceló Hotel Group. O novo inquilino do Funchal soma 111 quartos (com capacidade para uma até três pessoas, ou dois adultos e duas crianças, a partir de 180 euros/noite). Divididos por quatro pisos, e dominados pelos tons neutros e pelas madeiras, alguns dos quartos têm varandins virados para o centro histórico.

O novo vizinho da Sé Catedral do Funchal – um dos locais emblemáticos da cidade, com os seus estilos gótico e manuelino – conta ainda com ginásio e três salas de reuniões, mas um dos seus trunfos está no quinto piso, onde se situa o terraço com bar e piscina exterior aquecida, com vistas panorâmicas sobre o oceano, o centro do Funchal e as colinas em seu redor.

Brunch, petiscos e refeições no Noz

No piso térreo, o restaurante e bar Noz Café tem na diversidade uma mais-valia, permitindo brunch, almoços, jantares e petiscos leves ao longo do dia, já que a cozinha não encerra. No interior ou na esplanada, servem-se propostas como atum com molho de malagueta e manga; pipocas de couve-flor com maionese de siracha; ceviche com peixe fresco do vizinho Mercado dos Lavradores; bochechas de novilho a baixa temperatura com molho de Vinho Madeira; pescada panada em crocante de caju com maionese de trufa; salada tailandesa de pepino, amendoim e gambas; ou bolo de banana da Madeira.

À frente da cozinha está o chef João Lima, natural do Porto mas a viver na ilha há quase uma década e meia. Aqui, explica, a principal preocupação é ter “produto diferenciador e cuidado”, que homenageia ingredientes madeirenses, a piscar o olho a inspirações contemporâneas e mundiais. Para breve, já estão planeados outros reforços da carta, como o tártaro de salmão e abacate com marinada asiática e as amêijoas à Bulhão Pato com toque de mostarda.