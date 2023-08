Pista Ciclopedonal de Mira: entre campos, dunas e Atlântico

A frescura da água, doce e salgada, marca as paisagens abrangidas por um trajeto que nasceu há mais de 20 anos, com um primeiro troço entre a lagoa e a praia de Mira, e continua a crescer.

É um caminho plano, amigo de quem queira pedalar rente à natureza, seja qual for a idade ou a condição física. A Pista Ciclopedonal de Mira, que antes se estendia por cerca de 30 quilómetros, passou a rondar os 40, graças às intervenções de que tem sido alvo recentemente e à sua integração no projeto Eurovelo 1 – Rota da Costa Atlântica. Isto segundo informações da autarquia, que planeia vir a aumentar ainda mais a sua extensão, de forma a abranger todo o concelho. Pode assumir-se como ponto de partida o Palheiros de Mira | Museu e Posto de Turismo da Praia de Mira, e depois cada ciclista desenha o seu rumo.

Ao longo da pista surgem equipamentos de fitness, parques infantis e dois baloiços: um junto à Barrinha, do lado nascente (Videira), e outro na praia do Poço da Cruz. Mas o destaque maior vai para a diversidade paisagística, bastante marcada pela água – doce e salgada. O percurso faz-se entre floresta, campos agrícolas, dunas, caniçais, cursos de água, moinhos de rodízio, pontes de madeira, lagoas e mar. Sem deitar muito o olho ao relógio, para aproveitar os pequenos prazeres do caminho.

Pode ser um piquenique na lagoa de Mira, espaço privilegiado de observação de aves, libelinhas e libélulas, onde não falta também um bar com esplanada, refeições e snacks: o Sítio do Cartaxo – Ecoturismo. Ou então um passeio pelas aldeias circundantes, com atenção à arquitetura específica das casas gandaresas, de matriz agrícola. Não dispensando, claro, uns mergulhos nas praias de Mira e do Poço da Cruz. Ambas têm Bandeira Azul, a primeira desde 1987, ano em que esse galardão começou a ser atribuído – é algo que a distingue, assim como a preservação da arte xávega, um método de pesca artesanal.

O Violas – Art Coffee & Guesthouse

Sérgio Marques e Rita Santos são os rostos d’O Violas – Art Coffee & Guesthouse, que funciona como alojamento, bar/cafetaria e galeria de arte, na praia de Mira, até ao fim de setembro. Durante o resto do ano, o casal (ele ilustrador, ela arquiteta) tenciona vir a acolher ali, pontualmente, eventos de cariz artístico. Por agora, as portas abrem-se ao público, todos os dias, das 19 às 22 horas, e os hóspedes têm direito a pequeno-almoço na cesta, estilo brunch, a curta distância das ondas – e da Pista Ciclopedonal.

Pista Ciclopedonal de Mira: 40 km