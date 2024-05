Peças do projeto Craft Turismo Criativo em exposição no território de Viseu Dão Lafões

Os objetos de artesanato produzidos no âmbito do projeto Craft Turismo Criativo vão apresentar-se ao público através da exposição itinerante Novas Formas de Artesanato – Design Feito à Mão, que percorre o território de Viseu Dão Lafões. Até ao próximo domingo a mostra pode ser visitada na sede da Comunidade Intermunicipal (CIM), em Tondela.

Vários artesãos destes municípios, em conjunto com a designer profissional Irena Ubler e com participantes em workshops, conceberam quatro objetos de design, com base em técnicas, matérias e tradições locais. Estes objetos originais combinam práticas tradicionais com interpretações contemporâneas e têm aplicação prática, podendo ser utilizados no dia a dia, compondo uma mesa de refeição. O objetivo desta iniciativa teve como base promover as matérias-primas locais.

Os participantes tiveram oportunidade de conhecer e experimentar várias técnicas, em contacto com os artesãos locais, nomeadamente técnicas de ferro e vidro, cestaria, cerâmica e bordado em linho. Deste trabalho conjunto resultaram as peças agora expostas.

O Craft Turismo Criativo esteve em exposição nos cinco municípios que desenvolveram as peças, e agora inicia o seu percurso pelo restante território de Viseu Dão Lafões. Serão , então, dez os espaços por onde vai passar:

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões – sede da CIM Viseu Dão Lafões | até 19 de maio

Carregal do Sal – Átrio do edifício da Câmara Municipal | 20 de maio a 9 de junho

Vila Nova de Paiva – Edifício da Câmara Municipal | 11 a 30 de junho

Santa Comba Dão – Núcleo Museológico de Artes e Ofícios de Santa Comba Dão | 1 a 21 de julho

São Pedro do Sul – Edifício da Câmara Municipal | 22 de julho a 11 de agosto

Tondela – Museu Terras de Besteiros | 12 de agosto a 1 de setembro

Castro Daire – Museu Municipal de Castro Daire | 2 a 22 de setembro

Oliveira de Frades – Museu Municipal de Oliveira de Frades | 23 de setembro a 13 de outubro

Vouzela – Edifício dos Paços do Concelho | 14 de outubro a 3 de novembro

Viseu – Posto de Turismo do Município de Viseu | 4 de novembro a 22 de novembro