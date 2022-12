Do Centro ao Alentejo e Algarve, nove hotéis para festejar o Natal e a passagem de ano

Espetáculos com bailarinos e cantores, workshops de bolachas natalícias, fogo de artifício, champanhe e passas à meia-noite: eis alguns dos ingredientes garantidos nestes hotéis e resorts no Centro, Alentejo e Algarve. Festas preparadas a rigor para celebrar o Natal e o ano novo com amigos ou familiares.

Centro

Convento do Seixo

O Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa, nascido num antigo convento do século XVI e rodeado de natureza, no Fundão, propõe para a noite de consoada um jantar no restaurante Pecado, na antiga capela-mor, com sugestões como lombo de bacalhau com migas beirãs ou rabanada de Frei Dinis em calda de Cantarelos com gelado de nata. Já o almoço de Natal inclui desde polvo à lagareiro e bollotine de peru com textura de castanhas e cogumelos silvestres até filhoses beirãs com doce de abóbora e sorvet de limão. Cada uma dessas refeições custa 85 euros por pessoa. Aquele cinco estrelas, na Serra da Gardunha, preparou também um programa especial para a passagem de ano, que permite reservar estadia de pelo menos duas noites (desde 97 euros por pessoa e por noite) ou somente jantar (120 euros por pessoa, com bebidas; 85 euros para crianças e jovens dos 10 aos 18 anos). Os hóspedes têm acesso a spa, piscina com águas dinâmicas, sauna e flutuário (onde se faz um tratamento à base de sal). Nas redondezas, merecem visita as aldeias, com os seus madeiros tradicionais. CF

Alentejo

Sublime Comporta

No resort de luxo Sublime Comporta, na aldeia de Muda, perto da Comporta, a quadra natalícia preenche a agenda a partir do dia 22 de dezembro e prolonga-se até depois do dia de Natal, com iniciativas como um mercado de Natal, aulas de hatha/yinyasa yoga, presença de um Pai Natal, vinho quente e até uma estação de champanhe, ostras, caviar e salmão fumado, entre outras. O jantar da consoada tem lugar no restaurante Sem Porta, com um menu de três momentos preparado pelo chef Hélio Gonçalves (70 euros/pessoa, sem bebidas); e no dia 25 haverá um brunch no mesmo lugar (com o mesmo preço por adulto), e reunião junto da árvore de Natal ao final da tarde. Já a última noite do ano será passada nos restaurantes Food Circle, Sem Porta e Tasca da Comporta, podendo os clientes optar por um pacote que inclui estada de duas noites, cocktail aperitivo, jantar com música ao vivo, DJ e fogo de artifício preso, passas e flute de champanhe à meia-noite, pequeno-almoço buffet e brunch no dia 1 de janeiro e check-in antecipado ou check-out tardio mediante disponibilidade. Os preços começam nos 1390 euros/duas pessoas. Informações completas aqui. AR

Herdade da Matinha

Um Ano Novo vivido em comunhão com a natureza é o propõe a Herdade da Matinha, em Cercal do Alentejo. O programa estende-se de 30 de dezembro a 2 de janeiro e começa nos 534 euros para uma noite em quarto duplo de tipologia Old House, com amenity de boas-vindas, cocktail e jantar de passagem de ano, animação, entretenimento, ceia e brunch de dia 1 de janeiro, assim como atividades para crianças. A estada pode ser alargada a duas ou três noites. As refeições vão concentrar-se no restaurante Mesa, onde será servido um jantar buffet na última noite do ano e o brunch. Workshop de bolachas natalícias para crianças, passeios pela herdade, lanches, massagens e passeios a cavalo são outras possibilidades para ocupar o tempo e desfrutar da paisagem envolvente. Informações completas aqui. AR

Montargil Monte Novo

É junto à barragem de Montargil, no Alto Alentejo, que se ergue o Montargil Monte Novo, com ementas festivas que oscilam entre sabores tradicionais e mais exóticos. Os primeiros estão presentes sobretudo na mesa da consoada, que reúne, entre outras opções, enchidos, queijos, moelas e orelha de porco, além dos habituais bacalhau e polvo cozidos com batata e hortaliças, bolo-rei, rabanadas, sonhos e aletria. No almoço de Natal, não faltam também a roupa velha e o cabrito assado no forno com batata e grelos. O menu de passagem de ano, por outro lado, engloba pratos como garoupa com caldo de cebola tostada, couve perfumada com tandoori, couscous e bochecha de vitela confitada com cenoura e nabo glaceados com carvi. Aquando das 12 badaladas, há fogo de artifício na marina e, a seguir, DJ. CF

Algarve

W Algarve

No novo W Algarve, aberto este ano na Praia da Galé, em Albufeira, o fim de ano promete “irreverência, estilo e glamour”. As atenções vão concentrar-se tanto no restaurante Market Kitchen como no italiano Paper Moon, com ofertas distintas. No primeiro, haverá um menu com diferentes demonstrações de culinária, como Ofyr e parrilla assadora. O buffet terá um bar de sushi e ostras, um poke bar, uma estação de marisco ou de parrilla portuguesa, entre outros. A acompanhar, música ao vivo e uma seleção de vinhos e cerveja a que os clientes poderão adicionar espumante ou champanhe ilimitado (tudo a partir de 155 euros/pessoa, com acesso à festa de passagem de ano). Já no Paper Moon haverá um menu de cinco momentos italianos, a 190 euros/pessoa, com extra de 80 euros de pairing de vinhos. A festa far-se-á no W Lounge, com live sets de King Bizz, Westvil e a residente DJ Pippa, a partir das 19h e até às 03h, e será aberta ao público, por 25 euros, com oferta de uma bebida. No dia 1 de janeiro, o Market Kitchen terá um brunch a partir de 85 euros/pessoa. Informações aqui. AR

Pine Cliffs Resort

Para tornar a época festiva especial e atrativa para os seus hóspedes e visitantes, o Pine Cliffs Resort, em Albufeira, preparou um conjunto de experiências de Natal e Ano Novo que começam a 24 de dezembro. Nesse dia, os restaurantes Piri Piri (steakhouse) o Corda Café terão um menu à carta, entre as 18h e às 22h30; e quem quiser um jantar sem sair do conforto das vilas ou residências pode encomendá-lo a 70 euros/pessoa. Já no dia 25, o Jardim Colonial terá um buffet de gastronomia portuguesa, entre as 18h e as 22h30, por 62 euros/pessoa (oferta de vinho e cerveja disponível por mais 22 euros/pessoa). A última noite do ano, por seu turno, vai ser no restaurante de praia Maré, para entrar em 2023 em ritmo de festa com um menu de cinco pratos, estação de sobremesas, bar aberto e ceia. Os clientes terão ainda acesso ao terraço do espaço, para brindar ao ano novo com champanhe na mão e DJ (tudo a 275 euros/pessoa). Informações completas aqui. AR

Hilton Vilamoura

Para dar as boas-vindas a 2023, o hotel Hilton Vilamoura promete levar o espírito da Broadway para o Algarve com uma noite inspirada no livro “A Volta ao Mundo em 80 Dias”, clássico de Júlio Verne. Este “espetáculo inédito”, produzido pelo MXM Art Center (liderado pelo bailarino profissional Max Oliveira), terá mais de 30 bailarinos e cantores em palco, com covers de músicas famosas, dança oriental, flamenco e música portuguesa entre o repertório. À mesa no Salão Tejo será servido um menu de seis momentos, com opção vegana, antes da chegada da meia-noite, momento para o tradicional brinde com fogo de artifício. Seguir-se-á um bar aberto com pista de dança e DJ, e a habitual ceia de Ano Novo. No dia 1 de janeiro, o hotel terá ainda um brunch com entradas, saladas, pratos quentes, cozinha ao vivo e doces. Um pacote com duas noites, gala e brunch começa nos 1100 euros/quarto duplo e 650 euros/pessoa em quarto single. À parte, a gala custa 365 euros/pessoa e o brunch 75 euros, ou ambos por 440 euros euros/pessoa. AR

Anantara Vilamoura Algarve Resort

As luzes, as canções e a escultura de chocolate “Natal é amor”, com quase dois metros de altura, em exposição no átrio, já vinham preparando os hóspedes do Anantara Vilamoura Algarve Resort para as festas que se avizinham. A equipa dirigida pelo chef executivo Bruno Viegas desenhou, a esse propósito, dois menus. Para a consoada e o dia de Natal, no restaurante Victoria, há jantares em regime buffet (69 euros por pessoa, incluindo bebidas). Entre as propostas, contam-se bacalhau gratinado com gambas e alho francês, polvo confitado com grelos salteados ou leitão assado no forno de molho de pimentas, sem esquecer, nas sobremesas, os sonhos de abóbora, o tronco de Natal ou a bûche de Noel branco com framboesas. Para a gala de Réveillon, a decorrer no Grand Ballroom, estão reservadas atuações do grupo The Snowman, até à meia-noite, e do DJ Danny, daí em diante. Mas tudo começa com às 19 horas, com um cocktail de boas-vindas, espumante e canapés, a que se segue o buffet “Anantara Journeys – East meets West”, ancorado numa cozinha internacional – sem deixar de fora o bolo-rei. CF

NAU São Rafael Atlântico

É com um jantar em modo buffet que se assinala a noite da consoada no NAU São Rafael Atlântico, hotel de luxo instalado em Albufeira. As sugestões são diversificadas, com mesas de pratos frios, quentes, guarnições, sobremesas e até showcooking (aqui, sobressaem os queijos, o presunto na prensa e o peru assado com castanhas). Há, inclusive, opções veganas: estufado de lentilhas, caril thai de tofu, batata doce e espinafres, e bolo de chocolate. Os valores começam em 65 euros por pessoa, com bebidas (crianças três aos 12 anos pagam metade, e até aos dois anos o serviço é gratuito). A entrada em 2023, por seu turno, é celebrada com um pacote que engloba alojamento, jantar de gala e música ao vivo, ao cuidado da Orquestra Humana (desde 215 euros por pessoa). Há menus vegano e infantil (até aos 6 anos) como opção, fogo de artifício para admirar a partir do bar panorâmico (na fotografia) e ceia, já de madrugada. CF