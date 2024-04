Caminho do Médio Tejo: há três novas jornadas para chegar a Fátima

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo avançou com a sinalização de um novo Caminho para Fátima. Os peregrinos podem optar entre três itinerários com destino ao santuário: com partida da Sertã, de Tomar ou de Abrantes.

O Caminho do Médio Tejo é o novo percurso sinalizado que permite chegar a Fátima a partir de três concelhos: Sertã, Tomar e Abrantes. “Ao longo destas três jornadas, os peregrinos são brindados com paisagens deslumbrantes, heranças culturais, onde está garantida a passagem pelos locais mais emblemáticas da nossa região e a hospitalidade dos habitantes locais”, lê-se em comunicado da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que avançou, nos últimos meses, com a sinalização dos novos trajetos.

O itinerário com partida do concelho da Sertã estende-se por 98 km. Tem uma duração estimada de 22 horas, que pode ser faseada em cinco etapas que atravessam os concelhos de Ferreira do Zêzere e Ourém.

Bem mais curto é o percurso que parte do concelho de Tomar, com 31 km e uma duração de 7 horas. Passa por Torres Novas e Ourém e pode ser realizado de uma só vez.

Já o caminho que sai de Abrantes tem uma extensão de 91 km, que leva cerca de 20 horas a percorrer. Itinerário passa pelos concelhos de Constância, Entroncamento, Ourém, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, podendo ser percorrido em quatro etapas.

Algumas destas variantes podem também ser realizadas de bicicleta.

A CIM Médio Tejo tem ainda em vista a criação de um Guia dos Caminhos de Fátima no Médio Tejo, com informações detalhadas sobre os três novos itinerários, bem como de toda a oferta cultural, patrimonial e de natureza dos concelhos que estão incluídos no novo Caminho.