Novo resort W Algarve proporciona luxo com traços mouriscos, em Albufeira

O primeiro hotel W em Portugal inspirou-se na herança mourisca do Algarve, estando em cima da Praia da Galé, em Albufeira. À disposição dos hóspedes há vários restaurantes, bares e serviços que pretendem proporcionar um luxo descontraído.

Uma instalação com mais de 600 pratos de cerâmica da Vista Alegre dá as boas-vindas aos hóspedes do W Algarve, desafiando-os a olhar através de seis janelas luminosas inspiradas numa lenda moura algarvia. Do outro lado está o W Lounge, um bar de vinhos, cocktails e snacks que convida os clientes a largarem as malas e a desfrutar dos sabores algarvios. Ao fundo e à direita da entrada, encontra-se a receção, com coloridos detalhes mouriscos.

Encaminhar as pessoas para um bar e não para um balcão é uma das formas de estar da W Hotels, uma marca do grupo Marriott Internacional com mais de 60 hotéis em 25 países. Depois de Londres, Barcelona, Dubai e Sidney, a W estreou-se este verão em Portugal, em Albufeira. A premissa é “desafiar as expetativas e quebrar os padrões do luxo tradicional”, adotando o modelo de serviço “Whenever/Whatever” (“em qualquer altura, qualquer coisa”).





No balcão do W Lounge – cuja decoração lembra as ondas do mar e as joias mouriscas -, prova-se uma dezena de cocktails originais, criados pelo mixologista João Felicidade à base de amêndoa, figo, funcho, sálvia e outros produtos locais. Quem pedir vinho, é brindado com uma seleção de colheitas produzidas por mulheres enólogas ou empresárias. De resto, os bares multiplicam-se a cada recanto, muitos deles expandindo-se para terraços na rua.

O Sea Sky, antecâmara do restaurante italiano Paper Moon, é um deles. Tem DJ, vista direta para o pôr do sol e convida os clientes a desfrutar de um cocktail emparelhado com um aperitivo surpresa, como focaccia, flatbread ou arancini (pastel de arroz frito, típico da Sicília). No interior, de ar clássico em tons de branco, provam-se pratos típicos italianos como os que existem na casa original, fundada no bairro da moda de Milão há 45 anos.





Mais descontraído é o restaurante Market Kitchen, onde se dispõe, todos os dias, o buffet de pequeno-almoço e existe esplanada virada para uma fonte ornamental. Aqui, a cozinha é portuguesa, com aposta em carnes maturadas, peixe fresco e alguns sabores internacionais a certos dias da semana. Junto da enorme piscina em socalcos, onde ao final da tarde atua também um DJ, funciona o [email protected], com pratos saudáveis com um toque asiático.

As cartas são assinadas pelo chef executivo Nuno Gonçalves, que procura utilizar produtos locais e sazonais tanto quanto possível. Entre refeições, os hóspedes podem descansar em cada um dos 134 quartos e suítes, nos quais há pormenores engraçados, como o mini-bar em forma de chaminé algarvia e as almofadas com formato de peixe sobre a cama. Existem ainda 10 suítes Wow (duplex e equipadas com piscina privada) e uma Extreme Wow Suíte.

O W Algarve dispõe também de 83 residências, distribuídas num bloco quase autónomo. Na área de bem-estar, os hóspedes podem usufruir igualmente do Away Spa, equipado com seis salas de tratamento, zona de relaxamento com jacúzi, cabeleireiro e esteticista, e de um ginásio com bicicletas de spinning num terraço. A praia da Galé, em frente, tem acesso direto pelo hotel e todos os espaços do W aceitam a presença de animais de companhia.