Arte ótica e cinética em destaque na primeira exposição do Museu Aktinson, no WOW

A exposição, organizada em colaboração com a Tate, reúne mais de 100 peças raramente exibidas, de 60 artistas associados à arte ótica e cinética. Pode ser visitada todos os dias, até 30 de setembro, no mais recente museu do World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia.

Depois da inauguração do restaurante Mira Mira by Ricardo Costa e da esplanada T&C Terrace, uma extensão do restaurante T&C, o WOW volta a trazer novidades. Desta vez, trata-se da primeira exposição do Museu Aktinson, que acaba de abrir no quarteirão cultural gaiense.

“The Dynamic Eye: Beyond Optical and Kinetic Art” é o nome da exposição, organizada em colaboração com a Tate, e que reúne mais de 100 peças raramente exibidas, de 60 artistas associados à arte ótica e cinética que, por via de formas geométricas e cores vibrantes, criam efeitos óticos ou ilusões, desencadeando sensações visuais ativados pelo espetador. Entre pinturas, esculturas, trabalhos em papel, filmes e instalações, esta é a exposição com o maior número de obras a viajar desde a Tate para Portugal e marca o início de uma colaboração contínua.

A exposição – concebida por Clara Kim, ex-curadora de arte internacional da Tate Modern, e com curadoria de Valentina Ravaglia, responsável pela arte internacional da Tate Modern – junta nomes associados aos movimentos, e antecessores modernistas e contemporâneos, como Victor Vasarely, Julio le Parc, Frank Stella, Lygia Clark, Alexander Calder, Naum Gabo e Liliane Lijn, Monir Shahroudy Farmanfarmaian, Behjat Sadr, Sue Fuller, Fred Eversley e Gego.

Entre as obras incluídas estão as recentes aquisições da Tate Collection, como Light Room (Jena), de Otto Piene, uma peça evocativa e sensorial que imerge o espetador num jogo de luz e sombra e a Cybernetic Sculpture: Square, de Wen-Ying Tsai Tops. Como um pioneiro da arte cibernética e cinética, o trabalho de Tsai exemplifica a influência duradoura das inovações e experiências realizadas pelos artistas óticos e cinéticos. A exposição também contará com uma obra do artista contemporâneo Jim Lambie, cujos pisos psicadélicos ocuparão a entrada do museu.

Até 30 de setembro, os visitantes são levados a viajar pela arte do século XX, numa mostra que “procura dar a conhecer estes movimentos artísticos (…), bem como abrangê-los enquanto tendências exploradas e trabalhadas por artistas de diferentes épocas e em diferentes geografias”, faz saber o comunicado enviados às redações.

Os bilhetes estão disponíveis dos 7,50 euros aos 15 euros e as visitas podem ser realizadas todos os dias, de segunda a domingo, entre as 10h e as 18h.