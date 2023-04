Fine dining de comida divertida é a proposta do Mira Mira by Ricardo Costa

Peixe e marisco e uma carta de vinhos plural dominam as propostas do Mira Mira by Ricardo Costa. Um espaço de fine dining que pretende ser uma alternativa menos formal às estrelas Michelin na região.

Mira Mira by Ricardo Costa é o primeiro restaurante fora de hotel liderado por este chefe e uma “prenda” ao homem que trouxe o sucesso e as duas estrelas Michelin ao restaurante gastronómico de The Yeatman. Uma rica prenda, na vizinhança daquela unidade hoteleira no centro histórico de Gaia, inserido no World of Wine.





Comparações? Ricardo Costa encara a comida do Mira Mira como “mais divertida, leve e de rua”. Um “fine dining mais simples” virado sobretudo para peixe e marisco. Ou seja, uma alternativa ao Yeatman e aos restantes espaços michelinizados na região, até nos dias de funcionamento (não fecha ao domingo e segunda).

O Mira Mira acolhe até 40 pessoas, por enquanto apenas ao jantar e dentro de portas, com vista para Gaia, Douro, Porto – a área ao ar livre deverá funcionar como esplanada no verão, período em que também é possível que venha a haver almoço ao sábado e domingo.

Aqui, o cliente segue o rumo que quiser pela carta ou opta pelo menu de degustação (aliás Colheita), com quatro ou oito pratos (a versão mais extensa pode ser emparelhada com uma proposta de “wine pairing”). Se seguir pela Colheita encontra, por exemplo, santola na companhia de um cannellone recheado com pepino fermentado, ao lado de puré de jalapeños salpicados com milho frito (ácido, cremoso, belo). E salmonete com carpaccio de polvo e um intenso mas não intrusivo molho de pimentos. E borrego de leite que se desfaz na boca, pele crocante, beurre blanc e molho de caril. E, nas sobremesas, laranja sanguínea com gelado de pistacho com creme de açafrão com calda de laranja com crocante de açúcar (leve q.b., um divertimento sortido).





A carta de vinhos anda pelas 70 referências, de várias regiões e países, sublinhando os pequenos produtores, os biológicos, os de agricultura regenerativa. Com a Colheita brilharam, entre outros, o Eremitas 2020, Douro, branco, Rabigato. Uma obra-prima rosé, de edição limitada e sabor invulgar: Quinta da Gaivosa Rosa Celeste 2020. E um tinto do Dão, o Quinta da Pellada 2016.

E sim, o Mira Mira mira a estrela Michelin. Que é coisa que “demora o seu tempo”, diz Ricardo Costa. O mais importante, também o mais difícil, é “manter a consistência”.