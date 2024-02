Amarante, um destino de romance e arte à beira do Tâmega

Em Amarante, berço de artistas como Teixeira de Pascoaes, Amadeo Souza-Cardoso ou Agustina Bessa-Luís, não faltam ideias para um programa a dois. Com direito a menu surpresa, piscina aquecida e espetáculos. E sem sair da cidade.

No coração de Amarante, debruçada sobre o Tâmega, fica a CASA DO FONTANÁRIO STAY. Dentro desse edifício, na Rua de Cândido dos Reis, há cinco apartamentos, um deles com uma pequena piscina privada, aquecida durante todo o ano, no pátio, e ainda com aura de novidade (só ficou disponível no verão). “A propriedade destaca-se pela recuperação, pelo design e pela localização, porque está perto de tudo, a dois minutos a pé da Ponte de São Gonçalo, e tem vista para o rio”, defende João Baptista, responsável pela gestão do alojamento, a par com a mulher, Laura Pinto. Opção ideal para um programa a dois, numa cidade de atmosfera romântica e fortemente ligada às artes.

Em Amarante, nasceram vultos da cultura como Teixeira de Pascoaes, Agustina Bessa-Luís ou Amadeo de Souza-Cardoso. Aliás, vale a pena conhecer o MUSEU MUNICIPAL AMADEO DE SOUZA-CARDOSO, que acolhe a obra daquele pintor modernista, entre outras mostras e iniciativas. A memória de vários criadores pode ser resgatada, por outro lado, no RESTAURANTE CAFÉ BAR SÃO GONÇALO, com décadas de existência e frequentado, em tempos, por personalidades como Pascoaes, Mário Cesariny ou Eulália Macedo. O espaço, que fica rente à Igreja e à Ponte de São Gonçalo, foi remodelado e tornou a abrir portas há menos de um ano. Faz parte da Rota dos Cafés com História de Portugal e está agora ao cuidado dos irmãos Miguel e João Pedro Antunes. Ora, para comemorar o Dia dos Namorados, há um menu surpresa, tendo por base a cozinha tradicional, mas com apresentação contemporânea, explica João Pedro. Inclui um cocktail, uma entrada, um prato de peixe, outro de carne, sobremesa e vinhos para harmonizar, podendo ser adaptado a vegetarianos com aviso prévio.

Também de regresso, e também renovado, está o CINE-TEATRO DE AMARANTE, que recebeu neste sábado, 10 de fevereiro, o espetáculo “O globo de Saramago – 1993”, criado a partir da obra poética “O ano de 1993”, de José Saramago. Segue-se, no dia 17, um concerto dos GNR, integrado no Festival Montepio Às Vezes o Amor, e entretanto esgotado. Já à mesa das confeitarias do centro histórico não há de faltar lugar. Aí, as estrelas são os doces regionais da terra e outras gulodices, como o doce fálico, associado à fama de “casamenteiro das velhas” de São Gonçalo.

Casa do Fontanário Stay

Rua de Cândido dos Reis, 113, Amarante

Tel: 917 394 565

Web: facebook.com/casadofontanariostay Preços: desde 60 euros/noite, sem pequeno-almoço (estadia mínima 2 noites)

Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso

Alameda Teixeira de Pascoaes, Amarante

Tel.: 255 420 282 Das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h30 (até 31 de maio). Encerra às segundas, nos feriados e dias santos

Preços: bilhete geral, 4 euros

Cine-Teatro de Amarante

Avenida General Silveira, 243, Amarante

Tel.: 255 420 215

Restaurante Café Bar São Gonçalo

Praça da República, 8, Amarante

Tel.: 255 432 707

Web: cafebarsaogoncalo.com

Das 9h às 22h; até às 24h à sexta e sábado. Não encerra

Preço: menu de São Valentim, 35 euros/pessoa (inclui harmonização de vinhos)