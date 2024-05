Da olaria aos livros e vinhos, cinco programas para fazer de norte a sul

Em Lisboa, uma noite exclusiva à mesa e um mercado de vinhos de cá. Em Tondela, os fornos não deixam gelar a tradição. Na cidade-berço, celebram-se os museus. Na Guarda, é ver um cortejo de livros e autores.

Chuva de estrelas Michelin

James Knappett, o chef responsável pelo londrino Kitchen Table, dono de duas estrelas Michelin, junta-se à dupla Vítor Matos e Francisco Quintas para um jantar a seis mãos no 2Monkeys, o restaurante de alta cozinha do Torel Palace Lisbon, que venceu este ano a sua primeira estrela Michelin. A experiência “2Monkeys & Friends” acontece a 31 de maio, pelas 19h30 e o menu de degustação custa 385 euros, já incluindo a harmonização vínica, a cargo da Quinta do Soalheiro. O jantar intimista e exclusivo faz-se ao balcão e está limitado a apenas 14 participantes. Reserva antecipada através do e-mail [email protected] ou do telefone 218262927.

Uma semana no museu, em Guimarães

O Dia Internacional dos Museus assinala-se a 18 de maio, mas no Centro Internacional das Artes José de Guimarães, na cidade-berço, as festividades prolongam-se durante uma semana com a iniciativa “Volta ao museu em 7 dias”. De 16 a 22, fazem-se visitas noturnas ao espaço, atuações de dança (com um baile dia 16, pelas 19h), conversas, oficinas (modelação em barro e escrita criativa) e animação de DJ, além da inauguração da exposição “Problemas do Primitivismo – a partir de Portugal” (dia 18, pelas 17h), um olhar sobre os conceitos de ditadura, colonização, anticolonialismo e pós-colonialismo. Todas as atividades são gratuitas. O programa lê-se em ciajg.pt.

Centenas de vinhos à prova na capital

Com a presença de cerca de 40 pequenos e médios produtores, a quinta edição do Vinhos a Descobrir – Lisbon & Wine Market está de regresso ao Lisbon Marriott Hotel, com centenas de referências vínicas para conhecer e provar, com representatividade das várias regiões vitivinícolas do país. A iniciativa acontece durante dois dias, a 25 e 26 de maio e inclui o lançamento de novas marcas e colheitas, além da estreia de alguns produtores. No catálogo, não faltarão vinhos do Porto, Vinho Verde, espumantes e vinhos moscatel, por exemplo, e no programa aposta-se ainda em provas comentadas e numa demonstração de pinturas em aguarela, feitas com vinho. Na Ticketline, o bilhete custa 14 euros (compra antecipada) ou 18 euros (nos dias do evento) e inclui provas de vinhos, entrada nas provas comentadas e senhas para descontar em compras de vinhos. Saiba mais em vinhosadescobrir.pt.

Guarda volta a receber feira literária

A literatura volta a ter palco reforçado na Guarda, com a segunda edição do Guarda-Livros, festival que junta na Alameda de Santo André uma área de exposição e venda de livros, mesas de debate, leitura de poemas, lançamentos literários e concertos. Este ano, de 17 a 26 de maio, o mote do certame será “Liberdade e Democracia”, no rescaldo dos 50 anos da Revolução dos Cravos. O Guarda-Livros tem entrada livre e conta no cartaz com mais de 30 nomes da nossa praça cultural, como Adolfo Luxúria Canibal, Martim Sousa Tavares, Fernando Alvim, Marco Horácio, Maria João Avillez, Fernando Alves e Samuel Úria, entre outros. A programação completa pode consultar-se em mun-guarda.pt.

Aprender com os oleiros de Molelos

A reboque do Dia Europeu da Cerâmica, o município de Tondela organiza mais uma edição da Soenga, a festa que recria, no Parque das Raposeiras, o processo artesanal de cozedura da Louça Preta de Molelos debaixo do solo, uma das tradições populares desta freguesia. O certame, que se estreou em 2017, acontece durante o fim de semana de 18 e 19 de maio e tem entrada livre. Ao longo dos dois dias, pode acompanhar-se de perto o trabalho dos sete oleiros de Molelos que ainda mantêm viva esta antiga técnica de cozedura de barro negro. A Soenga arranca pelas 15h de dia 18 e inclui também música ao vivo, ateliês e desfile de bandas filarmónicas.