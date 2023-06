Muscats du Monde dá primeiro prémio a Moscatel de Setúbal DO – Venâncio Costa Lima

O Moscatel de Setúbal Do - Venâncio Costa Lima 2019 ficou em primeiro lugar no concurso Muscats du Monde 2023. Esta é a sétima medalha de ouro no concurso para este moscatel português. Não era distinguido nesta competição desde 2012.

Nesta 23ª edição do concurso francês, onde o moscatel de Venâncio Costa Lima saiu vencedor, participaram 17 países, com 167 referências. No top 5, Portugal e França empataram nas distinções, duas para cada um, e a outra foi entregue à Austrália.

Morris – Old Premium Rare Muscat (Morris Wines, Austrália), Moscatel Roxo de Setúbal Do Contemporal 2013 (Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões, Portugal), Muscat de Rivesaltes AOP Château Pezilla 2022 (Cave Arnaud de Villeneuve, França), Muscat de Beaumes de Venise AOP Réserve 5 Ans d’Âge (SCA Les Vignerons des Dentelles, França) completam o top 5.

No top 10 encontram-se ainda mais três referências portuguesas: Moscatel de Setúbal Do Pingo Doce (Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões), Moscatel Roxo de Setúbal Do Pingo Doce (Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões) e Moscatel de Setubal Do Superior 20 Anos Bacalhoa 2000 (Bacalhôa – Vinhos de Portugal).

As provas foram realizadas dias 20 e 21 de junho e ao todo, foram entregues 29 medalhas de ouro e 26 de prata. Esta edição do Mascats du Monde, organizada pela Forum Œnologie, realizou-se em Entre-Vignes, na região da Occitânia.