No Tivoli Avenida, há finais de tarde com ostras e champanhe francês

O Oyster & Champagne Bar do restaurante Cervejaria Liberdade vai funcionar no hotel Tivoli Avenida da Liberdade até meados de janeiro. Em destaque no menu estão as ostras e o champanhe francês Piper-Heidsieck, que se diz ter sido o preferido de Marie Antoinette.

Ostras e champanhe. O conhecido par gastronómico é a proposta do Oyster & Champagne Bar, espaço que desde há três meses ocupa uma antecâmara do restaurante Cervejaria Liberdade, no piso térreo do hotel Tivoli Avenida da Liberdade, em Lisboa. Projetado para funcionar, previsivelmente, até meados de janeiro do próximo ano, o “pop-up” tem na harmonização de ostras e champanhe a sua razão de ser, e fá-lo com vista para a movida daquela que é uma das avenidas de comércio de rua mais caras da Europa. E agora iluminada, em dezenas de árvores, para o Natal.

Celebração da “simplicidade e sofisticação”, conforme é descrito em comunicado, o Oyster & Champagne Bar é tudo menos vulgar, ao trazer para a mesa os champanhes Piper-Heidsieck, que ao que reza a história era um dos favoritos de Marie Antoniette, conhecida apreciadora de champanhes. Disponível em quatro variedades (bruto, rosé sauvage, sublime demi-sec e essentiel blanc-de-blancs), cada uma com as suas caraterísticas organoléticas, o champanhe francês é harmonizado com ostras de Aveiro, Setúbal e Algarve, convidando o cliente a apontar as notas de prova.

O desafio é conseguir detetar as diferenças de cada ostra conforme o tamanho, a textura, o sabor e a salinidade, entre outros aspetos, pois estes mudam consoante a região. Segundo a chef de bar da Cervejaria Liberdade, Gabriela Guerra, as de Aveiro destacam-se por ter “um início doce e um filme mais salgado”, enquanto as de Setúbal apresentam uma coloração mais esverdeada na água do interior graças à maior presença de iodo; e as da Ria Formosa têm um sabor “mais amargo, salgado e intenso”. As perceção muda consoante o champanhe a harmonizar.

Quem quiser ter uma experiência completa pode pedir duas unidades de cada variedade de ostra e duas flutes de Piper-Heidsieck Cuvée Brut por 55 euros/pessoa (ou 45 euros, se for entre as 16h30 e as 18h30). Já os champanhes vendem-se à flute (12cl) e à garrafa (de 37,5 e 75cl), a partir de 16 euros/uma flute. Criação da chef de bar é também o Monsieur Piper, um cocktail vistoso, composto por Piper-Heidsieck Cuvée Brut, vodka, licor de pêssego e framboesas e um toque de sumo de limão. “O champanhe corta o doce das frutas”, explica a profissional do Tivoli.

Em paralelo, o Oyster & Champagne Bar permite pedir vários cocktails e petiscos do menu da Cervejaria Liberdade, como croquetes de novilho com mostarda e gambas fritas. O espaço funciona todos os dias, das 12h30 às 23h30.