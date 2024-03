Cervejaria Sem Vergonha, em Lisboa, renova menu sem perder a identidade

Restaurante situado na Travessa de Santa Quitéria, entre o Jardim da Estrela e o Rato, renovou parcialmente o menu no início de fevereiro, com o cuidado de não desvirtuar a sua identidade. À confeção apurada dos chefs João Silva e Edmilson Cruz junta-se, nos dias de bom tempo, uma vista semi-secreta sobre os telhados de Lisboa, oferecida por um miradouro.



Afamada pelas suas mariscadas e arrozes, como o de tamboril com gambas (para duas pessoas), o de lavagante (vendido ao quilo) e o de marisco (com lagosta, gambas, amêijoas e mexilhões, também para dividir), a Cervejaria Sem Vergonha, aberta há cerca de seis anos na quase secreta Travessa de Santa Quitéria, entre o Jardim da Estrela e o Rato, decidiu refrescar aqui e ali o menu, introduzindo as novidades no início do mês de fevereiro.

“Mudar uma carta clássica é sempre um grande desafio. Todos os pratos são best-sellers e sempre que pensamos trocar alguns há clientes que não nos deixam. Desta forma, em vez de alterar a carta, o nosso desafio foi como melhorá-la sem perder a essência que a caracteriza”, explica, em comunicado, Francisco Nobre, sócio do restaurante que pertence ao grupo Maxibolsa (também gestor do Yuppie e do Descarado, e do Vivant, em Almancil).





São 13 os novos pratos, devidamente assinalados nos menus entregues na mão dos clientes, à mesa. Nas entradas frias há agora salada caesar de gambas, salada de bacalhau e uma bem temperada salada de polvo; e nas entradas quentes, cogumelos portobello salteados e pica-pau de atum com amêijoas. Nos principais de peixe são novos o arroz de carabineiro e a lula grelhada ou al ajillo (o mesmo molho de alho, piri-piri e salsa picada das gambas).

Novidade é também o bitoque de lagosta, que chega à mesa dentro de uma frigideira envolto em batatas fritas às rodelas e com um ovo estrelado por cima. Aos clientes compete, apenas, desfazer o ovo e misturar tudo bem. Quem preferir carne, encontra agora um novo naco do lombo na grelha, mas não só: também entraram na carta da cervejaria a empada de perdiz, o franguinho da Guia e um t-bone, ideal para partilhar a dois.





Segundo o souschef Edmilson Cruz, que assegura a cozinha sempre que o chef executivo João Silva está ausente, os novos pratos têm estado a superar as expetativas tanto do sócio Francisco Nobre, como da equipa. “Há pessoas que ficam com algum receio de experimentar, querem os pratos a que já estão habituadas, mas quando experimentam, começam a pedir com mais frequência”, partilha o profissional da Cervejaria Sem Vergonha.

No capítulo das sobremesas há também agora uma nova tarte de queijada de Sintra, pouco doce, que se veio juntar a outras como o pudim Abade de Priscos, torta de laranja e mousse de chocolate. Em dias de inverno, a sala iluminada a média luz é o lugar mais convidativo, mas logo que o bom tempo o permite, o restaurante monta a esplanada com vista para o pequeno miradouro. Por baixo existe estacionamento autómovel, com direito a desconto.

Cervejaria Sem Vergonha

Travessa de Santa Quitéria, 38D (Rato)

Tel.: 213 850 967/961 077 250

Das 12h30 às 23h. Não encerra.

Preço médio: 35 euros