O Yuppie, em Lisboa, celebra o sonho americano com cozinha portuguesa

O Yuppie, restaurante e bar recentemente aberto na Avenida da Liberdade, dentro do Turim Boulevard Hotel, inspira-se nos jovens profissionais urbanos que, na década de 1980, singraram na vida graças ao sistema capitalista americano. No menu, a aposta faz-se em pratos de inspiração portuguesa com uma reviravolta moderna, para ir ao encontro de um público jovem que, tal como então, procura novos espaços.



O significado de Yuppie no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa não deixa margem para dúvidas, associando a palavra a um “jovem executivo, geralmente bem remunerado, dinâmico e ambicioso”. Para entender o conceito é preciso situar o fio da história nos anos 1980, quando, nos Estados Unidos da América, uma população crescente de jovens acedeu a novos e qualificados empregos, muitos deles na alta finança e na banca, que lhe permitiu enriquecer e atingir a classe média-alta, adepta de um estilo de vida cosmopolita.

Consumidores das novas tecnologias disponíveis e a trabalhar em escritórios, os yuppies, como ficaram então conhecidos na época, começaram a alimentar também um certo gosto gastronómico elevado, frequentando restaurantes sofisticados, muitos deles com cocktails. Não é, por isso, de estranhar que entre as quatro criações de autor do Yuppie, situado na portuguesa Rua do Salitre, haja misturas que evoquem o Rockefeller (gin, sumo de lima, clara de ovo, mirtilos e amoras) ou Wall Street (macieira, drambuie, sumo de lima e canela).

Durante o dia, entre as 15h e as 00h, o restaurante tem uma carta extensa de bebidas e snacks (salada de burrata, sanduíche de rosbife, taco de tártaro de novilho e prego de atum, entre muitos outros) que convida a sair do trabalho ao final da tarde e quebrar a rotina com um petisco. Ao almoço e ao jantar, por sua vez, entra em cena o menu elaborado pelo chef André Ferreira em conjunto com Sandro Farinho, chef executivo do grupo Maxibolsa (que gere os espaços Descarado e Cervejaria Sem Vergonha, em Lisboa, e Vivant, em Almancil).

“O que fazemos aqui é uma cozinha de inspiração portuguesa, dando-lhe uma nova cara”, diz o profissional de 30 anos com experiência na alta restauração, inclusive Michelin, tendo trabalhado com Gordon Ramsay, em Londres, e em hotéis de cinco estrelas tanto lá fora como em Portugal. “A nossa proposta não é bem de fine dining, está algures entre isso e o casual e contemporâneo”, ilustra ainda, enquanto chegam à mesa tacos de tártaro de carapau e espuma de pimento assado; de bacalhau; e de atum com especiaria japonesa.

Já nas entradas quentes há, por exemplo, uma composição à base de ervilhas, vieiras, ventricina e gema de ovo; croquetes do dia; pica-pau de atum; e gambas salteadas com pimentos e manjericão. Na carta, eclética, cabem também sugestões do mar como polvo assado com puré de batata negro e açorda de carabineiro; enquanto da terra chegam arroz de pato com foie gras, tataki de novilho à portuguesa ou um rib-eye na frigideira, para duas pessoas. Nas sobremesas, há cheesecake de chocolate e pera rocha entre cinco opções.

O serviço de sala expedito e atento ao detalhe é outro dos trunfos do Yuppie. O restaurante tem porta de entrada independente pelo número 28 da Rua do Salitre e pode ser acedido atravessando o átrio do hotel Turim Boulevard. Da sua competência é também a gestão do terraço do hotel, que proporciona uma vista privilegiada sobre toda a Avenida da Liberdade e arredores. Por ser inverno, o espaço encontra-se temporariamente encerrado. Ao domingo, das 12h às 15h, o espaço serve um brunch buffet (25 euros/pessoa), e de segunda a sexta, um menu de almoço executivo.