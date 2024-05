Exposição Internacional de Orquídeas está de volta a Coimbra

No centro da cidade, o Seminário Maior de Coimbra acolhe uma exposição e venda de orquídeas de várias partes do mundo. É já a terceira edição da iniciativa em Coimbra e acontece em junho.

Durante três dias, Coimbra ficará ainda mais florida, com o regresso da Exposição / Venda Internacional de Orquídeas, cuja terceira edição nesta cidade acontece entre 14 e 16 de junho. A iniciativa, organizada pela Associação Portuguesa de Orquidofilia, surge “depois do enorme sucesso das duas primeiras edições”, explica a mesma em comunicado, e pretende “divulgar e promover o conhecimento em torno destas maravilhosas plantas de floração exuberante, que apaixona tantos colecionadores e curiosos”.

O bicentenário Seminário Maior de Coimbra, situado no centro da cidade, acolhe o evento, no qual os visitantes podem não só assistir à exposição de orquídeas em flor vindas de todas as partes do mundo – importa referir a diversidade da protagonista da festa, com mais de 25 mil espécies conhecidas a nível global -, mas também comprá-las, assim como a outras plantas, como catos, tillandsias, bromélias, suculentas e bonsais, por exemplo.

No sábado e domingo, o certame contará ainda com uma série de palestras em torno do cultivo de orquídeas e outras plantas. O preço do bilhete fixa-se nos quatro euros, sendo gratuita a entrada para menores de 12 anos e sócios da Associação Portuguesa de Orquidofilia. Para mais informações sobre a exposição – que acontece sempre entre as 10h e as 19h, basta clicar aqui.