Mar à vista e à mesa: há novos pratos para provar no Emme, na Ericeira

A aposta nos produtos do Oeste e a inspiração atlântica estruturam a nova e fresca carta do Emme, na Ericeira, pelas mãos dos chefs Alexandre Silva e Maurício Vale. Mas também há espaço para pratos de maior aconchego.

A homenagem ao produto local, rentabilizando-se a matéria-prima em redor, lê-se em várias lupas, seja de formas mais óbvias e visíveis ou nos pormenores. Casos das algas vizinhas que aromatizam uma das manteigas do couvert; do pão de trigo barbela e centeio, de fermentação lenta, feitos ali perto pela T3rço do Meio, padaria da Ericeira; dos vinhos do Tejo que recheiam a garrafeira da casa; ou das flores e ervas aromáticas que saem da horta para os pratos que chegam à mesa. Mas também da lota de Peniche que garante frescura diária e alimenta grande parte da carta; ou da Pera Rocha do Oeste, assada no josper e acompanhada de queijo de cabra, mel, presunto e avelãs, uma das entradas da nova carta do Emme, o restaurante do Immerso, o cinco estrelas que nasceu há dois anos na Ericeira.

Com forte inspiração atlântica, as novidades chegam de forma fresca ao almoço e jantar, a pensar nos meses quentes que aí vêm, com autoria de Alexandre Silva (à frente de casas como o estrelado Loco e o Fogo, que no Emme serve como chef consultor) e Maurício Vale (chef residente). E para compor o ramalhete veranil, ou não estivéssemos a dois passos da Praia de São Lourenço, as vistas do restaurante fazem-se para o mar, que se observa do interior ou da esplanada.

O polvo ganha um elemento crocante depois de grelhado no josper, agora acompanhado com um molho à base de pão, alho, amêndoa e trigo sarraceno (18 euros); o bacalhau confitado chega à mesa junto de uma feijoada de sames, feijoca e chouriço (32 euros); o pregado feito na plancha, suave e de pele crocante, balança com o risoto cremoso de cogumelos com o qual emparelha (34 euros); e a cataplana do mar (34 euros) que junta camarão, corvina e mexilhão, é outra das novidades da carta. Ainda do universo marinho, vale a pena provar o pica-pau do mar (22 euros), que transita da carta anterior, e junta camarão, mexilhão, berbigão e atum num molho de ervas.

A pausa nas ondas também tem espaço no Emme, com novas propostas com maior aconchego, como é o caso do Chão de Bosque (16 euros), que junta várias texturas de cogumelos e batatas, além de gema fumada; e da presa de porco preto com puré de couve-flor caramelizada e molho de figos secos (32 euros). Nas sobremesas, a renovação é quase total. Aqui, há muito por onde escolher, do perfumado leite creme com infusão de alfazemas do próprio hotel (nove euros); ao bolo de canela com creme de arroz doce, gelado do mesmo, creme de limão e arroz tufado (10 euros); das frutas maceradas com hortelã e iogurte azedo (10 euros), ou a sobremesa que junta várias texturas de chocolate (em forma de bolo, mousse e telha, a 12 euros).

Emme. Rua Bica da Figueira, Santo Isidoro, Ericeira. Tel.: 938226270. Web: immerso.pt. Das 12h30 às 15h e das 19h às 22h.