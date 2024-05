No Rossio Gastrobar, o Santo António celebra-se com vista panorâmica sobre a Avenida

O rooftop do Altis Avenida Hotel volta a organizar o arraial "Santos Populares Vistos de Cima". Ao final de tarde e noite de 12 de junho, há cozinha variada, cocktails, DJ e panorâmicas sobre a Avenida da Liberdade e as Marchas Populares.

A iniciativa chama-se “Santos Populares Vistos de Cima” e é precisamente isso de que se trata. No Rossio Gastrobar, o final de tarde e a noite que antecedem o Santo António, a 12 de junho, faz-se com vistas panorâmicas, a partir do sétimo andar do Altis Avenida Hotel. É do rooftop que se consegue avisar, pelo segundo ano consecutivo, as Marchas Populares que desfilarão pela Avenida da Liberdade.

Para ajudar à festa, o arraial contará com comida variada em formato buffet, pelas mãos do chef executivo João Correia, ao qual se junta este ano Paulo Alves, o chef do Praia no Parque – e o responsável pela atribuição da estrela Michelin do Kabuki, onde esteve anteriormente -, como convidado especial. Pelas estações de cozinha, serão servidos pratos e petiscos como queijos nacionais e internacionais; presunto bolota com 36 meses de cura; pregos de carne de novilho maturada; saladas variadas; mexilhões à marinheira; bifanas; ostras; caviar; camarão-tigre na grelha; sem esquecer os clássicos de Santo António, como sardinhas assadas; caldo verde e pão com chouriço. Nos doces, haverá propostas como pastéis de nata do chef Fernando Freitas, pudim Abade de Priscos ou sericaia com ameixa de Elvas, entre outras alternativas.

Uma variedade de espumantes, vinhos e cocktails serão servidos no rooftop alfacinha, que tem como bar manager Flavi Andrade, recentemente eleita Melhor Barmaid do Ano no Lisbon Bar Show. Para o arraial, criou três cocktails exclusivos, o Santo António na Talha, o Parque na Box e o Orto Botânico de Pádua, este último sem álcool. “Com uma base de rum, gin ou de infusões, os cocktails para o nosso arraial de Santo António são perfeitos para beber ao longo da noite, caracterizados por combinações únicas, com uma seleção cuidada de produtos de alta qualidade.Além disso, vamos ter também a presença do Carlos Santiago, com um trabalho notável no The Royal Cocktail Club Porto, que apresenta para esta ocasião o cocktail Olha o Balão, dedicado a esta noite tão lisboeta”, explica a barmaid responsável.

Haverá ainda animação de DJ ao longo deste arraial, que acontece entre as 18h30 e as 00h. O preço de entrada fixa-se nos 130 euro e baixa para os 100 euros para os clientes que estejam hospedados neste hotel lisboeta. Já as crianças até aos 12 anos, pagam 50% do valor. A reserva antecipada é obrigatória e pode ser feita pelo The Fork, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 210440018.