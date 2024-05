Santa Maria da Feira recebe artes na rua, cozinha criativa e DJs

O festival Imaginarius está de regresso até domingo ao centro histórico de Santa Maria da Feira. Há dezenas de espetáculos de artes de rua gratuitos, além de sessões de DJ ao por do sol e noite fora. Mas também gastronomia criativa para provar em cinco restaurantes aderentes.

O centro histórico de Santa Maria da Feira recebe, desde quinta-feira e até este domingo, 130 horas de iniciativas do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua, que, equilibrando formatos tradicionais com novas tecnologias, este ano é dedicado à liberdade. Ao todo, a 23.ª edição soma 40 propostas gratuitas, entre espetáculos e instalações, que podem ser vistos por 15 “palcos” distintos da cidade, levando a salas formais, praças, jardins e outros espaços públicos um total de 190 artistas, de 12 nacionalidades.

“O Imaginarius é dos poucos festivais que resistem e permanecem fiéis às características dos tradicionais festivais de artes de rua. Mas o facto é que tem sabido transformar-se num diálogo permanente com a inovação, sobretudo nos cruzamentos disciplinares do circo e do teatro de rua com as media arts e as novas tecnologias, como a realidade virtual e o videomapping”, explica Gil Ferreira, vereador da Cultura, à Lusa, sobre o certame organizado pela Câmara Municipal da Feira.

A única proposta do festival com entrada paga é “Blu Infinito / Azul Infinito”, da companhia italiana Evolution Dance Theater, que leva ao Cineteatro António Lamoso uma produção coreográfica cheia de luzes, raios laser e truques de ilusionismo para recriar o mundo subaquático e apelar à sua preservação. Todas as restantes atividades da programação, que pode ser consultada com detalhe no site oficial do festival, são gratuitas.

Menus criativos com produtos locais e sazonais

Além das ecléticas artes de rua, o Imaginarius também pretende dar luz à cozinha local, na ótica da reinvenção. À semelhança do que aconteceu noutros anos, também nesta edição, ao longo dos quatro dias, cinco restaurantes da cidade são embaixadores da gastronomia criativa de Santa Maria da Feira, com menus que privilegiam o produto local e sazonal.

A iniciativa, intitulada de Sabores Imaginarius, leva ao restaurante A Botica de Baco a alvorada do salgueiro como entrada (um salteado de legumes produzidos em Pigeiros, com caviar de tomate); um peito de frango recheado com cebola caramelizada e coulis de pimentos com vinho do Porto, batata à rodela e molho de laranja amarga de Mosteirô; além da sobremesa Come e Cala-te, uma base de caladinho com gelado de queijeira e coulis de abóbora de Mosteirô e crumble de amêndoa.

O DéjàVu vai apresentar como entrada uma fogaça recheada com enchidos e queijo feirense, um bife de vitela grelhado em cama de fogaça gratinado com queijo feirense e presunto, legumes salteados como prato principal; e um cheesecake de kiwi e mel com base de fogaça e chocolate para sobremesa. No restaurante Feitoria, o menu Imaginarius de 2024 tem pão recheado com bacon e queijo local para entrada; a posta de vitela Arouquesa DOP com legumes locais e batata rústica como prato principal; e nos doces aposta-se num pudim de caladinhos. A tosta de fogaça com mousse de queijo feirense, presunto, tomate cherry, orégãos e mel é a entrada d’OJimbras; seguindo-se a bochecha de porco estufada em cerveja artesanal com puré de batata, cenoura e espargos e a panatoca de chocolate branco com redução de mirtilos. Já no restaurante Os Vinte, os pratos deste ano são a tosta de fogaça com filetes de sardinha e molho de pimento; o chambão de borrego com puré de feijão branco e espargos gratinados com queijo; e a pera bêbeda com licor Chamoa e bola de gelado de nata.

Sessões de DJ para dançar ao final de tarde e noite fora

Seja para aproveitar o por do sol ou o alongar da noite, a animação de DJ também faz parte do cartaz do Imaginarius. E quando o assunto em cima da mesa é este, todos os caminhos vão dar à Casa do Moinho. Já esta sexta, pelas 19h30, o DJ Sérgio Oliveira anima as hostes, durante duas horas – repetindo o mesmo horário no sábado.

Ainda na sexta, pelas 23h30, a Casa do Moinho recebe o DJ set de Chima Isaaro. Sábado, pela mesma hora e no mesmo local, chega a hora d’Os Bons Rapazes passarem música, durante mais de duas horas.