A Evasões à sexta: francesinhas para todos os gostos

Tema de capa

Não há uma francesinha, há francesinhas. E nenhum ingrediente é sagrado. Nesta viagem pela imaginação, com contributos de várias latitudes, encontrámos outros molhos, pão de várias formas e tamanhos, uma pluralidade de carnes, vegetais, bacalhau, massa folhada. Traga faca, garfo e apetite.

Passear

Entre Gaia e o Alto Douro Vinhateiro, há uma Rota da Felicidade que une comida, vinho, natureza, bem-estar e bem receber. Oportunidade para soprar 70 velas à rede de hotéis Relais & Châteaux, com novidades pelo caminho.

Restaurantes

Pizas com massa de fermentação lenta, entre 24 e 48 horas, e diferentes pratos de tagliatelle feito na casa. Eis dois atrativos do Federica, restaurante italiano que acaba de abrir, no Bonfim, pela mão do portuense Panorama Group.

Crítica

Produto de excelsa categoria, nível de serviço de gabarito e muito talento fazem de Braga local imperdível para os amantes da boa mesa. No Esperança Verde, o jovem chef Hugo Sousa está realizado e ainda podemos esperar muito dele neste seu reduto luminoso.

Ficar

Outrora estigmatizado, o Intendente, em Lisboa, tem vindo a revitalizar-se nos últimos anos. Aproveitando esse ciclo, o Upon Angels deu-lhe 46 apartamentos, jacúzi exterior e atividades lúdicas abertas à comunidade.

