Festival do Caracol e da Cerveja está de volta a Cacilhas

A 10.ª edição da iniciativa anima as esplanadas da Rua Cândido dos Reis a partir desta sexta, até domingo. Há 14 restaurantes e bares a participar no festival.

A partir desta sexta-feira, e até domingo, a mais movimentada artéria de Cacilhas recebe a 10.ª edição do Festival do Caracol e da Cerveja, uma dupla apreciada por muitos, principalmente quando está à porta um fim de semana de sol. Ao todo, 14 restaurantes e bares da Rua Cândido dos Reis associam-se à iniciativa, servindo nas suas esplanadas travessas de caracóis a cinco euros cada, e a imperial a um euro.

Danúbio, O Martins, O Mirrita, A Madrugada, Carmen, Cabrita, Casa das Artes, Pikani, O Túnel, Solar Beirão, Cais, Peralta, Escondidinho e Canecão são os espaços que participam no festival, a dois passos do Tejo.

O Festival do Caracol e da Cerveja é organizado pela Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, que publicou o cartaz da edição deste ano na sua conta de Instagram, e conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Almada.