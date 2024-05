João Sá eleito “Chef do Futuro” pela Academia Internacional de Gastronomia

Três meses depois de trazer a primeira estrela Michelin para o Sála, em Lisboa, João Sá foi distinguido pela Academia Internacional de Gastronomia. José Bento dos Santos venceu o Grande Prémio da Cultura Gastronómica.

O gastrónomo português José Bento dos Santos foi galardoado com o Grande Prémio da Cultura Gastronómica, atribuído pela Academia Internacional de Gastronomia, que atribuiu a distinção “Chef do Futuro” a João Sá. Numa nota enviada à Lusa, a Academia Portuguesa de Gastronomia adianta que o prémio atribuído a Bento dos Santos pela assembleia geral da Academia Internacional de Gastronomia foi decidido por unanimidade.

Com 77 anos, o engenheiro é “considerado por muitos como o maior gastrónomo português”, destaca a Academia Portuguesa de Gastronomia – de que é presidente honorário. Bento dos Santos, que também presidiu à Academia Internacional de Gastronomia, acumula distinções, como o grau de Comendador da “Ordem de Mérito Agrícola, Comercial e Industrial”, atribuído pela Presidência da República em 2006, ou a condecoração com o grau de ‘commandeur’ pelo ministério para a Agricultura e Pescas francês (2007). A 8 de maio, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou a atribuição da Medalha de Mérito Cultural a José Bento dos Santos.

O chef João Sá, do restaurante Sála (Lisboa), que recebeu este ano a primeira estrela do guia Michelin, foi distinguido com o prémio “chef de l’Avenir”, que distingue cozinheiros promissores.

A academia internacional atribuiu ainda os seguintes prémios: Sommelier a Gonçalo Patraquim (grupo Plateform); Chef Pasteleiro a Davide Cunha (Confeitaria Nacional); Literatura Gastronómica a Maria Lecticia Cavalcanti pelo livro “A Mesa de Deus” e José Eduardo Franco e Isabel Drumond Braga pelo livro “História Global da Alimentação Portuguesa” e Multimédia a Augusto Freitas de Sousa pelo programa “Boa Vida” da rádio TSF.