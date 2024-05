Do gaiado à espetada: As escolhas do chef Octávio Freitas na cozinha regional da Madeira

Petiscos do mar, sopas robustas e um arraial de espetadas compõem o trio de sugestões do chef madeirense.

# Tasquinha do Pescador | Petiscos do mar

Na vila piscatória do Caniçal há ainda quem mantenha a tradição de secar o gaiado ao sol nos telhados das casas. Essa espécie de atum, servida habitualmente em escabeche, e outros sabores do mar compõem a carta da TASQUINHA DO PESCADOR, um dos poisos habituais de Octávio Freitas. Uma mesa de petiscos abre quase sempre com uma dose de lapas grelhadas, temperadas com uma combinação simples de alho, manteiga e sumo de limão, para não ofuscar o seu sabor a mar. Pode seguir-se então o gaiado acompanhado por cubos de milho frito, e há ainda espaço para os delicados filetes de peixe espada. A poncha de lima também se recomenda, como digestivo e/ou aperitivo.

# Moinho | A festa do trigo

No MOINHO, instalado numa varanda sobre o Atlântico, no concelho do Caniço, há outro costume que se preserva à mesa e fora dela. “O pai tinha um moinho antigo e produzia trigo, e convidava a população toda ali à volta para uma festa na altura da ceifa. E o filho, que é chef de cozinha, deu continuidade a esse projeto, acrescentando-lhe um restaurante”, conta Octávio. O filho de que fala é Feliciano Nóbrega, que além de comandar a cozinha, cuida do campo de trigo e da horta nas traseiras da casa. É com esse cereal e com alguns desses legumes que faz a tradicional sopa de trigo, um caldo reconfortante e robusto, que ao trigo junta feijão, couve, batata e carnes de porco salgadas.

# Talho do Caniço | O templo das espetadas

Quem vai sem saber ao que vai há de estranhar que ao final da tarde se faça fila à porta do TALHO DO CANIÇO, e que de lá saiam os fregueses com um molho de espetos ao ar. Mas essa é só a primeira etapa de uma experiência incomparável: ali apenas se escolhem as carnes e recolhem-se as espetadas. Segue-se depois para um salão semi aberto, com mesas corridas (a regra é comer de pé), e um assador a controlar as brasas e a carne. Entretanto, vai-se ao balcão buscar bebidas e um cesto de pão. Depois é só ir tirando os pedaços de carne tenra com as mãos e desfrutar do convívio. É habitual o espaço encher com grupos de amigos e famílias, num espírito de festa, quase de arraial. Só falta a música.

Tasquinha do Pescador. Rua do Pescador, 12, Caniçal. Tel.: 291620774. Das 10h às 23h. Não encerra. Preço médio: 20 euros

Moinho. Estrada dos Moinhos, 50, Caniço. Tel.: 291932882. Das 11h às 22h. Encerra à segunda-feira. Preço médio: 20 euros

Talho do Caniço. Rua Padre Agostinho de Freitas, 18, Caniço. Tel.: 291932126. De quinta-feira a sábado das 10h às 22h. Domingo até às 13h. Encerra de segunda a quarta. Carne para espetada de 7,50 a 15 euros/kg