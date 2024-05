Porto: na Nonna Pasta Fresca, há massas e molhos para facilitar a vida

Massas, ravioli, molhos e refeições semiprontas, tudo de fabrico próprio e fácil de combinar em casa. Eis o que sugere a Nonna Pasta Fresca, que tem nova loja na Rua do Rosário e agora também serve almoços dois dias por semana.

O projeto Nonna Pasta Fresca, com quatro anos de existência no Porto, nasceu e cresceu de forma orgânica, mas Ana Fernandes nunca pensou chegar aqui, conta, sentada à mesa da sua nova loja, na Rua do Rosário. O espaço – que vende massas frescas, ravioli, molhos e refeições semiprontas, tudo de produção própria – abriu, oficialmente, no mês passado, com imagem refrescada.

Ora, Ana trabalhava na área de audiologia (reabilitação auditiva) quando a mudança de rumo profissional começou a desenhar-se: ao saber que ela ponderava tirar um curso de cozinha, um paciente abriu-lhe a porta do seu restaurante, e aí aprendeu a fazer um pouco de tudo, incluindo massa fresca, gosto que viria a desenvolver por mote próprio.





“A Nonna surgiu em minha casa, um mês antes de o país fechar” devido à covid-19, recorda Ana Fernandes, que então só fazia vendas pelo Instagram. Com o passar do tempo, sentiu necessidade de separar os ambientes doméstico e laboral; esteve em dois espaços, até chegar ao atual, que oferece maior exposição e lhe pede outras coisas.

Prova disso é que, impulsionada pelos clientes, acaba de introduzir uma novidade: à quinta e à sexta, entre as 12 e as 14 horas, disponibiliza almoços para takeaway, entrega ou para saborear na loja, acompanhando o prato com kombucha ou água ( não existe serviço de sala). O objetivo é “ser uma coisa muito desprendida e descomplicada”. Em linha, pois, com a oferta em redor, que vai das massas frescas às lasanhas prontas a levar ao forno, em duas versões: bolonhesa ou ricota, espinafres e nozes.





Na Nonna, há produção diária de massas. As frescas devem ser encomendadas no dia anterior; as secas são massas frescas desidratadas segundo um processo natural, o que lhes garante maior longevidade e permite que sejam enviadas por correio para todo o país, esclarece a mentora do projeto. Isso acontece no piso inferior, que funciona como fábrica – alimentada com produtos italianos, da farinha de sêmola de trigo duro aos queijos.

As massas assumem diferentes cortes e sabores, havendo opções veganas; os recheios dos ravioli diferem e são vários os molhos disponíveis, a que se junta, por vezes, alguma edição especial. Campeã de vendas é a casarecce de alho, diz Ana, que deteta nos portugueses um gosto particular por aquele sabor, além de que esse tipo de pasta, curta e torcida, retém bem o molho. E quem quiser pôr as mãos na massa também pode: basta reservar lugar no próximo workshop.

Nonna Pasta Fresca

Rua do Rosário, 14, Porto (Cedofeita)

Email: [email protected]

Das 9h30 às 18h30. Encerra sábado e domingo.

Preços: massas desde 4 euros; ravioli desde 12 euros; molhos desde 5 euros; refeições semiprontas desde 20 euros (duas pessoas).