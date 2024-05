Da ruína nasceu a duriense Quinta de Cabanas, em Marco de Canaveses

Casados há duas décadas, Rui Gomes e Elisabete Nascimento deixaram os empregos na área dos equipamentos tecnológicos para se dedicarem a servir os outros. O resultado está agora à vista no novo capítulo da Quinta de Cabanas Douro Country House, em Marco de Canaveses.

Quando Rui Gomes e Elisabete Nascimento arrancaram do Porto rumo a Marco de Canaveses, com os filhos no banco de trás do carro, numa tarde de domingo em agosto, não sabiam como chegar à Quinta de Cabanas. “A agência imobiliária demorava duas horas a chegar, esperámos e até adormecemos no carro à porta de um cemitério”, conta o dono do boutique hotel. “O carro ficou longe, mas quando chegámos aqui sentimos uma energia especial e decidimos logo fazer a escritura”. Tudo o que estava diante da família era uma casa arruinada, rodeada de mato alto.

A vista sobre o vale do Douro e a encosta verdejante o ano todo convenceram-nos a escolher o terreno – que Rui Gomes havia descoberto na plataforma OLX – para a construção do que seria a casa de verão e datas festivas da família. “Queríamos que ficasse a pouco mais de uma hora do Porto, mas suficientemente longe para desnuviarmos da vida agitada da cidade”, acrescenta Rui, que em 2010 se dedicava, com a mulher, à distribuição de equipamentos tecnológicos. Em 2016, já durante a recuperação da casa supostamente votada à demolição, mudaram de ideias.

Perante uma casa “grande demais” para ser apenas um refúgio de fim de semana, optaram por transformá-la em alojamento local, alugando os quartos. “Aí deixámos os nossos trabalhos para nos dedicarmos inteiramente ao turismo”, continua ele, que nesse ano tirou um curso de gestão hoteleira no ISAG, enquanto Elisabete cursou gestão e produção de cozinha em Lamego. Com a pandemia passaram a alugar a casa inteira a grupos, tendo retomado as reservas de quartos recentemente com o apoio da empresa portuguesa de gestão hoteleira Unlock Boutique Hotels (UBH).

“Isso permite-lhes focar-se no negócio, nos clientes e no serviço, porque dificilmente há melhor serviço que o dos proprietários de um projeto de família como este”, nota o CEO da UBH Miguel Velez. Visto ter apenas 10 quartos – um deles suite com banheira dupla de hidromassagem e terraço -, o hotel mantém um ambiente sereno, alinhado com a paisagem duriense. Ao lado do campo de padel e parque infantil há uma piscina para mergulhar nos dias quentes, a que se juntam uma sala de massagens, uma piscina interior, sauna, banho turco, duche sensorial, e ainda ginásio.

Já experiente na cozinha, é Elisabete que assegura os pratos do restaurante Corte Antiga e do bar Amadouro – “comida de conforto” com empratamento contemporâneo e inspiração nacional, ao jantar, e hambúrgueres e outros snacks leves, ao almoço. Em breve aberto a não-hóspedes. Outro dos objetivos do Quinta de Cabana Douro Country House é tornar-se um enoturismo, daí ter plantado três hectares de vinhas de diferentes castas. Outro dos desígnios do casal é puxar pelo que a região do Douro e Tâmega tem de melhor, com parceiros de experiências na região.

Quinta de Cabanas Douro Country House Rua de Cabanas, 131 (Penha Longa) Tel.: 255581585/960466363 Web: quintadecabanas.pt Quarto duplo a partir de 189 euros/noite, com pequeno-almoço.