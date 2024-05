Maia recebe fim de semana de vinhos e automóveis clássicos

De sexta a domingo, o festival Wine & Classics reúne na Maia mais de 100 vinhos à prova, uma exposição de automóveis clássicos, sessões de showcooking, presença de vários chefs nacionais e provas vínicas comentadas.

A partir desta sexta-feira, a terceira edição do Wine & Classics, iniciativa que junta a paixão pelo vinho com o interesse pelo mundo dos automóveis clássicos, está de regresso à cidade da Maia. O festival acontece na Quinta dos Cónegos, entre 24 e 26 de maio, com mais de 100 vinhos, de produtores das várias regiões vinícolas nacionais, à prova; além da exposição de 25 carros clássicos.

A gastronomia estará a cargo de vários chefs da nossa praça – confirmados estão nomes como Álvaro Costa, António Queiroz Pinto, Hugo Portela, João Pupo Lameiras, Manel da Silva, Marco Gomes, Rui Martins, Rui Silva e Tânia Durão – e haverá ainda oito sessões de showcooking, conduzidas pelo jornalista e crítico de vinhos e gastronomia José Silva.

Organizado pela Move On Entertainment, o Wine & Classics tem três tipos de experiências diárias. O bilhete diário de 1o euros inclui copo oficial, quatro provas de vinho, uma prova comentada, uma sessão de showcooking e visita à Fundação Gramaxo; mas também existem entradas que acrescentam provas de vinho do Porto e de espumantes. Basta clicar na bilheteira online. O festival acontece entre as 17h e as 24h de sexta, as 15h e as 24h de sábado e as 15h e as 22h de domingo.